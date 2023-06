Ottawa doit aider les entrepreneurs forestiers, disent leur association et le Bloc

En plus de subir de lourdes financières, l’industrie devra aussi se préparer à récolter les arbres qui peuvent l’être avant qu’ils soient irrécupérables en raison de la moisissure ou des insectes, comme l’explique le député de Jonquière et porte-parole des Ressources naturelles du parti, Mario Simard. Certaines compagnies ont toutefois perdu de la machinerie forestière en raison des incendies.

La priorité sera de récolter le bois et pour le faire, les entreprises forestières devront racheter de la machinerie, a affirmé l’élu par voie de communiqué. Ça signifie les aider à payer les déductibles d’assurance et les soutenir pour faire face aux frais fixes. Comme pour la COVID, nous suggérons un programme de subventions salariales pour aider les PME à garder leurs employés ainsi que des mesures d’assouplissement à l’assurance-emploi pour les travailleurs que la crise aura contraints au chômage.

Le Bloc québécois propose notamment le paiement du déductible de 50 000 dollars par machines remplacées, accompagnée d'une garantie de prêts de 25 % ou encore le remboursement d’une partie de la maintenance ayant été faite avant la reprise des activités forestières. La formation fédérale aimerait aussi la mise sur pied de programmes de remboursement des frais fixes mensuels et de subvention salariale pour garder leurs employés.

Un aide nécessaire selon des entrepreneurs

Le propriétaire de Forestier AD Fortin, à Saint-Edmond-les-Plaines, et représentant du Lac-Saint-Jean pour l’ AQEF , Donald Fortin, indique qu’il a dû arrêter 50 % des ses activités en raison des feux de forêt.

Principalement, on pense à nos travailleurs, a-t-il indiqué en entrevue à Radio-Canada. C’est bien beau les entreprises, mais présentement, nos travailleurs n’ont plus d’emploi, avec les jeunes familles autour de ça. On venait déjà de subir un arrêt de travail à cause du dégel au printemps alors qu’il y a toujours un mois d’arrêt, quasiment.

C’est pourquoi une aide serait bien nécessaire selon l’entrepreneur. Nous autres, maintenant, ça fait longtemps qu'on est en affaires, c'est peut-être plus facile de résister à un coup comme ça, mais je pense à des jeunes entrepreneurs qui ont décollé dernièrement, a ajouté Donald Fortin. Présentement, ils n’ont pas la capacité de tolérer ça. Est-ce que ce sont les banques qui vont s'ajuster pour aider? C'est sûr que ça prend de l'aide. Si personne ne les aide, ça ne fera pas et ils ne passeront pas à travers ça.

Par communiqué lundi soir, l,AQEF demandait aussi que Québec les appuie financièrement.