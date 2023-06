Jeux de l’Acadie 2026 : Bathurst se lance dans la course

Ça apporte une grande fierté , lance la mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain. C'est certain que ça va amener de la visibilité à la région Chaleur, du point de vue touristique, mais c'est plus que ça. C'est aussi une grande fierté de dire qu'on a été là avec les Jeux de l'Acadie 2026.

Kim Charmberlain Photo : François Vignault

« De voir les jeunes, de voir toute la communauté se rassembler, d'avoir tous ces bénévoles se porter volontaire pour une activité si importante, ça renforce une culture, j'en ai des frissons. » — Une citation de Kim Chamberlain, mairesse de Bathurst

Les Jeux de l'Acadie est le plus grand événement jeunesse du Canada Atlantique : 1400 participants et 300 accompagnateurs et officiels.

La Société des Jeux de l'Acadie ( SJA ) a lancé un appel aux localités intéressées plus tôt cette année. Une réunion d'information a eu lieu et Bathurst a démontré rapidement son intérêt à présenter la Finale pour une quatrième fois après 1988, 1999 et 2014.

Les Jeux de l'Acadie se tiennent à Memramcook du 28 juin au 2 juillet. Chaque municipalité hôtesse doit respecter des normes pour présenter l'événement. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

On ne sait pas si d'autres régions présenteront une candidature, pour l'instant. Cet hiver, d'autres localités du nord du Nouveau-Brunswick étaient présentes lors de la réunion d'information tenue par la SJA .

Le nouveau format rend l'événement plus facile à organiser : les compétitions sont réparties en deux blocs de deux jours et demi.

Bathurst va consacrer environ 50 000 $ pour la préparation de son dossier. Mme Charmberlain estime que la municipalité a toutes les infrastructures nécessaires.

Le Centre K.-C. Irving est l'un des atouts de Bathurst dans sa candidature. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Je pense qu'il va nous falloir un bon terrain de soccer, meilleur que ce qu'on a présentement , ajoute-t-elle.

C'est un petit aspect qu'on a remarqué. Pour le reste, on a les (infrastructures) de 2014. Nous sommes à reviser ce qu'on a besoin et analyser pour voir si on doit rénover.

Bathurst est la première à lever la main pour les Jeux de 2026. Les éditions précédentes ont été accordées aux villes du sud du Nouveau-Brunswick : Saint-Jean en 2022, Memramcook en 2023, Grand-Bouctouche en 2024 et Dieppe en 2025.