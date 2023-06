Plus de 30 ans après que son système de traitement des eaux usées eut été jugé hors-norme, la Municipalité de Val-Brillant pourra enfin compter sur de nouvelles installations conformes.

La première pelletée de terre officielle a eu lieu mardi sur le terrain du futur système. Il sera situé près des anciennes installations à l’arrière du cimetière qui se trouve en bordure de la route 132. Le chantier de construction a débuté dans le dernier mois.

La pelletée de terre officielle a eu lieu mardi. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Ça fait longtemps qu’on attend ça pour améliorer le rejet de nos eaux usées dans notre lac , affirme le maire suppléant de Val-Brillant, Maxime Tremblay.

Tant d’années se sont écoulées avant que ce projet ne voie le jour en raison d’embûches administratives, notamment auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et du ministère de l’Environnement en 2015 et en 2018.

Il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes et de retards avec les différents ministres et ministères , ajoute M. Tremblay.

Les nouvelles installations comprendront un bâtiment — la station d’épuration — ainsi que deux bassins de traitement, dont un complètement aéré et l’autre partiellement aéré.

Le contrat, évalué à plus de sept millions de dollars, a été octroyé à l’entreprise Action Progex.

La Municipalité estime le coût total du projet à plus de 10 millions de dollars. Elle peut cependant compter sur une aide financière de plus de huit millions de dollars du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Cette somme provient de deux programmes gouvernementaux, soit 4,6 millions de dollars du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) et 3,4 millions de dollars accordés dans le cadre du premier volet du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM).

Le nouvel emplacement se trouve un peu plus loin des anciennes installations. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Le maire suppléant indique que l’entrepreneur croit pouvoir terminer la construction pour le mois de décembre.

La Municipalité ne peut toutefois fournir un échéancier de la livraison finale du chantier. Elle est toujours dans l’attente d’une réponse d’Hydro-Québec pour le prolongement du réseau électrique triphasé jusqu’aux nouveaux étangs.

C’est sûr qu’en avançant dans le temps, les échéanciers vont se préciser, mais la réponse d’Hydro-Québec va vraiment nous donner une meilleure idée , indique la directrice générale, Nancy Paquet.

L’étang actuel de traitement des eaux usées continuera de fonctionner jusqu’à ce que les nouvelles installations soient opérationnelles pour répondre aux besoins des 940 habitants de Val-Brillant.