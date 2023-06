Cette mesure d'aide s'inspire du programme de subventions salariales mis sur pied durant la pandémie de COVID-19, qui permettait aux petites et moyennes entreprises de conserver leurs employés malgré l'arrêt de leurs activités, a mentionné le porte-parole bloquiste en matière de ressources naturelles, Mario Simard, dans un point de presse tenu à la Chambre des communes, mardi midi.

L'élu plaide aussi pour une plus grande souplesse dans le programme d'assurance-emploi afin d'éviter que des travailleurs de l'industrie forestière ne soient contraints de se trouver un emploi dans un autre domaine, ce qui pourrait compromettre la reprise du secteur le moment venu.

« Le gouvernement a fait la démonstration qu'il peut être très rapide pour mettre en place des mesures pour soutenir l'activité économique. Ça prend simplement du courage pour mettre ce programme en application. » — Une citation de Mario Simard, porte-parole bloquiste en matière de ressources naturelles

Mario Simard, député de Jonquière et porte-parole du Bloc québécois en matière de Ressources naturelles Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Normalement, on vit actuellement une période où nos activités s'intensifient, a fait valoir Benoit Lasalle, vice-président de l'Association québécoise des entrepreneurs en travaux d'aménagement forestier. Mais là, beaucoup de nos membres vivent dans le néant. On n'a aucune idée de quand on pourra retourner sur le terrain.

Le programme temporaire souhaité par le Bloc québécois comprendrait notamment le remboursement des frais fixes mensuels des entreprises touchées, mais aussi le paiement de la franchise de 50 000 $ par machine devant être remplacée. Il prévoirait également le remboursement d'une partie de la maintenance effectuée avant la reprise des activités forestières et des garanties de prêts équivalant à 25 % de la valeur marchande des équipements remplacés.

Comme la machinerie se trouve encore sur de nombreuses scènes d'incendie, il est actuellement impossible d'évaluer l'ampleur des dommages.

Des arbres coupés et dénudés portant des marques de brûlures. Le sol est noir de cendres. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Ueslei Marcelino

Ces machines coûtent très cher et souvent, ce gagne-pain est l'investissement d'une vie pour un entrepreneur forestier. Ainsi, avant même de débuter la saison, la facture d'entretien peut avoisiner 200 000 $, des investissements qui n'ont pu être rentabilisés cette année , allègue dans un communiqué la députée d'Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou, Sylvie Bérubé.

Les feux d'artifice interdits

Compte tenu de l'indice élevé d'inflammabilité dans certaines régions du Québec, les festivités de la fête nationale risquent d'être célébrées sans les traditionnels feux d'artifice.

En point de presse mardi matin à Québec, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a invité les Québécois à la prudence.

« Il faut tenir compte du contexte. L'interdiction de feux à ciel ouvert est encore en vigueur sur toute la rive nord du Québec, et ça inclut les feux d'artifice. » — Une citation de Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Il est important de comprendre que ce serait triste et dommageable que des feux d'artifice déclenchent d'autres feux qui deviendraient incontrôlables , a-t-elle ensuite précisé.

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La ministre indique cependant être en communication avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour déterminer si des allègements pourraient avoir lieu dans des secteurs où l'indice d'inflammabilité serait moindre.

La pluie encore espérée à Lebel-sur-Quévillon

Mardi matin, la SOPFEU recensait encore 87 incendies en activité en zone intensive et 23 autres en zone nordique.

Dans son point de presse quotidien, le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, a indiqué que la situation demeurerait préoccupante au cours des prochains jours, d'autant plus qu'aucune pluie n'est annoncée avant la semaine prochaine.

La SOPFEU recense encore 87 incendies en activité en zone intensive et 23 autres en zone nordique. Photo : SOPFEU

En effet, selon les dernières prévisions météorologiques, aucune accumulation de pluie significative n'est prévue d'ici mardi prochain.

Cela n'allège en rien l'incertitude dans laquelle sont plongés les citoyens depuis désormais près de trois semaines.

Ça nous prend absolument de la pluie pour aider nos pompiers forestiers. C'est la seule solution. C'est vraiment la pluie qui va faire la différence , a réitéré M. Lafrenière.

L'élu a invité la population à demeurer prête à évacuer de nouveau, puisque les vents poussent les incendies en direction de la route 113.

On espère que la rivière Bell servira de coupe-feu naturel , a dit le maire.

À Sept-Îles, on indique que plus de 200 ressources sont affectées depuis le 31 mai dernier au combat des nombreux incendies. La progression de deux incendies, les numéros 215 et 378, a été arrêtée de façon définitive, indique la SOPFEU .

Dépendamment de la direction des vents, de la fumée pourrait être visible, et beaucoup de travail à l'intérieur des périmètres affectés reste à être effectué , a précisé l'organisme sur sa page Facebook.

Environnement Canada a diffusé mardi une alerte de smog pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, où font encore rage de nombreux incendies.