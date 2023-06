Trois tours se dressent sur l’île La Grande Basque. Des miroirs qui y sont fixés sont inclinés afin de diriger les rayons du soleil vers le rivage. À l’aube, la convergence des rayons donnera le signal à la violoniste Alissa Cheung pour interpréter une composition originale créée à partir de chants de baleines.

C'est une ode à la nature. Quand je l'explique, ça semble un peu fou. Très compliqué aussi. Mais dans le fond, le résultat est très simple , fait valoir l’instigateur du projet, Alain Lefort. Des tours et leurs miroirs; une musicienne et ses baleines; le soleil et son public. Le tout pour célébrer les premières lueurs de la plus longue journée de l’année.

« Il y a quelque chose de très zen dans l'affaire. On est là vraiment pour apprécier le lever du soleil, prendre le temps d'y penser et se rendre compte qu'on est vivant, qu'on est là. » — Une citation de Alain Lefort, artiste et concepteur de L’aube du solstice

Alain Lefort reprend « l'utopie farfelue » de son ami Reno Salvail. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

La renaissance d’une utopie

Pour concevoir L’aube du solstice, Alain Lefort s’est inspiré d’un projet similaire de son ami, l’artiste Reno Salvail. Dans les années 1990, celui-ci avait conçu un jeu d’optique alliant des chants de baleines installé sur des îles au large de Tadoussac. L’idée, une utopie farfelue aux dires d’Alain Lefort, est toutefois restée à l’état d’ébauche.

Quand j'ai appris qu'il ne l'avait jamais fait, c'est devenu encore plus trippant comme projet! , raconte Alain Lefort.

Avec ses collaborateurs, il arpente alors les deux rives du fleuve Saint-Laurent à la recherche du lieu idéal. Ils ont visité une douzaine d’îles avant que leur choix ne s’arrête sur l’archipel de Sept-Îles et l’île La Grande Basque.

« Quand j'ai vu ce fer à cheval à l'île La Grande Basque au sud, je me suis dit que c'était parfait. C'est comme un aréna grec naturel. Je n’ai pas vu quelque chose de mieux pour l'installation. » — Une citation de Alain Lefort, artiste et concepteur de L’aube du solstice

Documenter l’évolution du projet

Alain Lefort est accompagné de l’auteur Yannick Marcoux. Depuis le début de l’année, celui-ci écrit des chroniques pour archiver le processus créatif de l’artiste.

Alain voulait un regard extérieur pour faire des chroniques. Son idée était un peu floue, mais il voulait documenter l’évolution du projet , explique Yannick Marcoux.

Il raconte avoir été charmé par l’installation et son caractère éphémère. C’est un réceptacle de la beauté du monde. Récolter les lueurs de l’aube de la journée la plus longue, ça m’a fait rêver , confie l’écrivain.

Par-delà l’écrit, L’aube du solstice est aussi l’objet d’un documentaire filmé. Le cinéaste Étienne Desrosiers suit Alain Lefort et son équipe dans la réalisation de leur projet. Pour moi, ce projet-là est un beau cadeau dans ma carrière. Pour découvrir le fleuve, Sept-Îles et la Côte-Nord que je ne connaissais pas tant que ça. On sent qu’on est plus dans la mer que dans le fleuve , souligne-t-il.

Etienne Desrosiers (centre) réalise un film documentaire sur le projet d'Alain Lefort. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Avec sa caméra, le cinéaste capte ce qu’il appelle l’aventure d’un défi singulier . Les multiples défis techniques auxquels fait face Alain Lefort illustrent aux yeux du cinéaste le côté un peu fou de l’art .

Le documentariste s’intéresse aussi à la transmission artistique et culturelle qui fonde L’aube du solstice.

« Ce projet-là est fait à partir d'un autre projet d'art conceptuel, de land art, d'art environnemental. Il y a toute une passation de pratiques artistiques que je veux montrer. » — Une citation de Étienne Desrosiers, réalisateur du film sur le projet d'Alain Lefort

Une pratique de land art

Alain Lefort est d’abord et avant tout un photographe de paysages : un artisan de la lumière et du moment précis où elle est captée par son appareil. Je fais des projets avec des films analogues, avec de vieilles caméras. Tout est lent, tout est long, tout est lourd , mentionne-t-il.

Son installation L’aube du solstice est pour lui un moyen de décortiquer sa pratique photographique.

« À chaque fois que je parle de mes projets, on revient toujours au moment [où je prends] la photo. C'est comme si j'amène toute l'expérience, toutes les idées, toute mon évolution créative à ce punctum. » — Une citation de Alain Lefort, artiste et concepteur de L’aube du solstice

Alain Lefort et son équipe ont installé une des tours qui reflétera le soleil à l'aube, mercredi. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Revoir l’événement au musée

Le Musée régional de la Côte-Nord diffusera mercredi midi la captation de L’aube du solstice, en plus de six autres musées régionaux au Québec.

Une causerie en compagnie d’Alain Lefort et Yannick Marcoux aura aussi lieu en présence du public et en vidéoconférence.

Ça va être à la bonne franquette , lance l’agente d'éducation et d’animation culturelle et responsables des communications au Musée régional de la Côte-Nord, Christine Lebel. On aime recevoir de la visite , poursuit-elle.

L’accent sera mis sur l’expérience musicale et lumineuse, ainsi que les défis techniques liés à la réalisation de l'œuvre.

