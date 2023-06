Justin Trudeau se prépare à remanier son Cabinet cet été

Interrogé sur la possibilité d’un remaniement, Justin Trudeau était peu bavard mardi matin, avant la réunion du Conseil des ministres. On a beaucoup de travail à faire, et je n’ai pas d’annonce à faire , a-t-il déclaré.

Mais en coulisse, des conseillers du premier ministre sont à l'œuvre depuis des semaines pour préparer le terrain à des changements au Cabinet. Des membres de l’entourage du premier ministre, dont Marjorie Michel et Brian Clow, ont sondé des ministres pour leur demander s’ils comptaient se présenter aux prochaines élections.

C’est la première étape d’un rebrassage qui devrait apporter des changements à la tête de plusieurs ministères.

Selon nos informations, le remaniement ministériel aura lieu pendant l’été, possiblement dès juillet.

Le bureau du premier ministre cherche à bâtir l’équipe qui ira au front avec lui lors du déclenchement des prochaines élections fédérales.

L’opération est perçue comme une manière de faire peau neuve après des mois difficiles. Cet échéancier permettrait aux ministres choisis de se familiariser avec leurs dossiers avant la retraite du Cabinet prévue pour la fin août et de relancer la prochaine saison des travaux parlementaires sur de nouvelles bases.

Mendicino en danger

Depuis quelques semaines, tous les yeux sont tournés vers le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Sa gestion critiquée du projet de loi C-21 sur le contrôle des armes, les problèmes de communication en lien avec l’ingérence chinoise et la controverse entourant le transfert de Paul Bernardo dans un pénitencier à sécurité moyenne ont passablement terni son image.

En coulisse, tous les élus libéraux consultés par Radio-Canada, qui ont préféré garder l’anonymat pour pouvoir s’exprimer librement, estiment que leur collègue pourra difficilement conserver ses fonctions à la Sécurité publique. Marco, je ne pense pas qu’il va rester , nous dit sans hésitation un élu au bout du fil.

Depuis une semaine, les partis d'opposition critiquent sévèrement les réponses de Marco Mendicino dans la gestion de la controverse entourant le transfert de Paul Bernardo. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Mendicino est au top de ma liste , lance une stratège libérale quand on lui demande qui est le plus susceptible de subir une rétrogradation.

Sera-t-il carrément exclu du Conseil des ministres? Des sources libérales avancent l’idée que Marco Mendicino pourrait se voir confier un autre portefeuille pour lui permettre de rebâtir son image.

Mardi, Justin Trudeau a été questionné sur le sort de son ministre. J’ai toujours confiance en tous les membres qui sont dans mon Cabinet , a-t-il répondu, sans faire référence directement à Marco Mendicino.

Dans les corridors du parlement, la machine à rumeurs fonctionne à plein régime. Seules quatre ou cinq personnes sont intouchables , estime une conseillère politique.

Les membres du caucus libéral consultés ne s’attendent pas à ce que des ministres comme François-Philippe Champagne à l’Innovation, Mélanie Joly aux Affaires étrangères ou Steven Guilbeault à l’Environnement se voient confier de nouveaux mandats. Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, fait partie des noms souvent cités concernant un possible changement de responsabilités.

L’hiver dernier, Chrystia Freeland avait nié les rumeurs voulant qu’elle remplace l’actuel secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Un mystère plane aussi autour de la vice-première ministre Chrystia Freeland. Certains de ses collègues du caucus ont constaté un changement d’attitude et un certain détachement depuis le dernier budget fédéral. Elle a perdu le feu sacré , constate un élu libéral. Dans le passé, avant le dernier exercice budgétaire, des membres du caucus déploraient son manque d’accessibilité.

L’entourage de Chrystia Freeland assure qu’elle ne s’en va nulle part. La vice-première ministre a déjà déposé sa déclaration de candidature et elle a hâte de se présenter aux élections dans sa circonscription , a écrit une porte-parole de son bureau.

Définir les priorités

Le gouvernement veut recentrer ses priorités en prévision de la prochaine saison des travaux parlementaires. Les questions liées au coût de la vie et à la crise du logement, notamment, devraient prendre plus de place dans l’ordre du jour libéral au cours des prochains mois.

Le premier ministre a envoyé des signaux en ce sens lors du congrès de la Fédération canadienne des municipalités, le 26 mai dernier. Justin Trudeau a annoncé que son prochain plan d’infrastructures à long terme sera dévoilé l’automne prochain. Dans son discours, ses propos sur la crise du logement et l’accès à la propriété semblaient faire écho au message que porte depuis des mois le chef conservateur Pierre Poilievre concernant l’accès à la propriété.

Le premier ministre Justin Trudeau s'adressant à la Fédération canadienne des municipalités à Toronto, le vendredi 26 mai 2023. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

La crise du logement a placé une génération de Canadiens, particulièrement les millénariaux, face à une situation où ils pensent maintenant qu'ils ne pourront peut-être jamais s'acheter une maison où élever leur famille, ce qui était beaucoup plus facile pour leurs parents et leurs grands-parents , a-t-il déclaré aux élus présents.

Sur la question du coût de la vie, le premier ministre continuera de mettre en avant ses programmes de soins dentaires et de places en garderie, notamment.

Les libéraux veulent continuer d’établir un contraste avec le message conservateur d’un Canada brisé .

Justin Trudeau est sorti encouragé par le résultat des élections partielles de lundi dernier, spécialement dans la circonscription rurale d’Oxford, en Ontario, où le Parti libéral (PLC) est arrivé deuxième derrière le Parti conservateur, mais a augmenté sa part du vote par rapport au dernier scrutin. Aux yeux du premier ministre, cela montre à quel point notre message positif et notre travail résonnent à travers le pays et on va continuer de passer ce message positif .

Dans le camp libéral, des élus sont convaincus que le PLC réussira à rallier les électeurs plus à gauche aux prochaines élections, face à un chef conservateur au style abrasif.

Les progressistes sociaux ont la chienne de Poilievre , a déclaré un élu libéral sous le couvert de l’anonymat. Ainsi, des libéraux sont convaincus que la peur de Pierre Poilievre sera payante pour leur formation.

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson