L’Ontario enquêtera sur l'évasion du détenu à Sudbury

Il a été appréhendé sans incident dans une résidence de l'avenue Bulmer, à environ deux kilomètres de la prison d'où il s’était évadé.

Tout au long de la fin de semaine, le Service de police du Grand Sudbury a déployé des ressources sous forme de patrouilles, d'enquêtes criminelles, d'unités tactiques et a suivi les pistes et les informations fournies par le public.

Le détective sergent-chef Barry Ornella remercie la communauté qui a aidé à l'aboutissement de l'enquête pour appréhender Joel Roy. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le sergent-chef Barry Ornella de la Section de la criminalité de la police de Sudbury y a déclaré qu'il était de la plus haute importance de le localiser très rapidement et de rétablir la sécurité et le bien-être de la communauté.

Le ministère du Solliciteur général ne livrera aucun autre commentaire tant que l'enquête est en cours.