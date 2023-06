Les pompiers ont dû intervenir à l'intérieur de l'hôpital, en attendant l'arrivée d'un médecin basé à Kentville, à plus de 30 minutes de route de l’hôpital de Soldiers Memorial. Malgré leur intervention et celle du personnel de santé sur place, le patient n'a pas pu être sauvé.

Le maire de la ville, Sylvester Atkinson a écrit mardi au premier ministre de la province pour expliquer la sévérité de la situation et réclamer une rencontre avec la ministre de la Santé pour discuter des difficultés que rencontre l'hôpital.

Le maire de Middleton demande une rencontre avec la ministre de la Santé, Michelle Thompson. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Notre service des pompiers, qui est composé de volontaires, ne devrait pas être appelé dans un hôpital pour fournir de l’aide médicale à un patient hospitalisé. [...] Nos pompiers sont de garde pour fournir de l’aide d’urgence au public. Cette aide d’urgence ne devrait pas comprendre un hôpital où des patients devraient déjà avoir accès à un docteur , écrit le maire dans une lettre de deux pages postée sur les réseaux sociaux mardi soir.

Santé Nouvelle-Écosse a réagit brièvement mardi soir pour dire qu'il s'agit de la procédure habituelle quand les urgences sont fermées de demander au personnel soignant d'appeler le 911 en cas d'urgence.

Dans ce document, il rappelle au premier ministre que la santé est une responsabilité provinciale et non municipale.

La province doit faire mieux et doit assumer la responsabilité de cet événement et agir pour que cela ne produise plus à l’avenir , a-t-il appuyé. Selon lui, cet événement est terrifiant .

Il ne semble pas que des progrès soient réalisés

Dans sa lettre, le maire de la ville rappelle que les urgences de l’hôpital sont régulièrement fermées. Malgré une rencontre avec Santé Nouvelle-Écosse en mai, lui et cinq autres maires de la vallée n’étaient pas confiants dans la capacité de la province à fournir un plan spécifique à l’hôpital pour restaurer les urgences nuit et jour. Aucun calendrier n’avait été communiqué, affirme Sylvester Atkinson.

Santé Nouvelle-Écosse nous avait dit qu’il faudrait 5 à 7 médecins pour rouvrir le service 24 h sur 24. Nous comprenons qu’une partie du travail est vraisemblablement fait dans les coulisses. Cependant pour nos résidents et pour nous-mêmes, il ne semble pas que des progrès soient réalisés , estime le maire.

Avec des informations d'Adrien Blanc