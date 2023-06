Pour ses 40 ans, le Fonds FTQ se lance dans la bioénergie

Conscient que le Québec a pris du retard dans la production de bioénergie, le Fonds de solidarité FTQ veut aider à stimuler le secteur. L’institution qui fêtera ses 40 ans dans quelques jours lance une nouvelle filière qui aidera le développement du gaz naturel renouvelable (GNR), produit à l’aide de matières agroalimentaires et agricoles et qui pourra approvisionner le réseau d’Énergir.

On a des préoccupations qui sont très fortes au niveau des changements climatiques. Je crois que comme institution financière, on doit livrer non seulement un rendement financier, mais aussi un rendement sociétal. On a l’obligation de faire avancer la société , a expliqué la PDG du Fonds, Janie Béïque, en entrevue à Radio-Canada.

Le bras financier de la FTQ met donc en place une nouvelle filiale, le Fonds FTQ bioénergie dans laquelle 100 millions $ sont investis. Du même souffle, l’institution fait l’acquisition de trois entreprises québécoises qui ont une expertise dans le secteur.

Janie C. Béïque est la présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ainsi, le Fonds achète le Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie (CTBM) qui opère une usine de valorisation des matières résiduelles organiques, sa filiale Qarbonex qui se spécialise dans les projets de GNR et Solucycle, une entreprise de Québec qui développe des robots aux applications étonnantes.

C’est très innovateur. On parle de robots qui ramassent des produits alimentaires et les déchets dans des restaurants par exemple. Ils envoient les matières dans des récipients, c’est ramassé par un camion et ça permet de produire du GNR , explique Normand Bélanger, PDG de la nouvelle filiale.

Site Internet de l'entreprise Solucycle. Photo : Site Internet Solucycle

Le Québec en retard

Ce dernier qui dirigeait jusqu'à tout récemment le fonds immobilier croit que le Québec est loin d’être un leader dans le secteur de la bioénergie et qu’un coup d’accélérateur était nécessaire.

« On est assez en retard surtout lorsqu’on regarde les technologies en Europe. On ne va pas révolutionner la roue, on vient l’appliquer ici. Il manquait des capacités financières et on aide des sociétés qui ont déjà l’expertise. » — Une citation de Normand Bélanger

Le but de la filière est de permettre le développement de la bioénergie au Québec et la création d’usines à taille humaine , implanté harmonieusement dans les communautés. Le tout se fait en concertation, on ne va pas déranger les gens , fait-il valoir.

Le modèle d’affaires idéal, c’est avec des agriculteurs qui seront partenaires avec nous. On a aussi l’agroalimentaire et des opérateurs qui doivent être à proximité des réseaux pour distribuer ce gaz , poursuit-il.

De l’aveu du Fonds, la filiale pourrait grandir rapidement et nécessiter l’injection de nouveaux capitaux.

On veut aussi développer la biomasse forestière et travailler les sites d’enfouissement pour capter le biométhane. [...] Le gaz naturel renouvelable a un net avantage sur le gaz fossile. C’est un non-sens qu’on n’en produise pas plus ici au Québec , soutient M. Bélanger.

La production pourra approvisionner le réseau d’Énergir, anciennement Gaz Métro, qui doit atteindre des cibles plus élevées de GNR dans son réseau lors des prochaines années. Actuellement, il y a environ 1 % de renouvelable dans le produit livré aux consommateurs québécois.

On va aider Énergir à rencontrer ses cibles, ce sont des cibles ambitieuses, ce qui va permettre à certaines industries de s’approvisionner en GNR et diminuer leurs empreintes carbones , explique Mme Béïque.

Dernièrement, Énergir a été sous le feu des critiques en raison de son offre de GNR. Certaines organisations environnementales et de défense des consommateurs ont accusé l’entreprise de tromper ses clients.

Énergir est à 100 % propriété du Québec. La Caisse de dépôt et placement du Québec détient 80,9 % des parts, le Fonds FTQ à 19,1 %. On va aider Énergir par la bande, mais en premier on voulait aider le Québec à diminuer son empreinte carbone , a assuré la PDG.

Ces annonces s’inscrivent dans la vision stratégique du Fonds de solidarité FTQ, qui vise à atteindre 12 milliards $ en actifs liés au développement durable d'ici 2027.

« On est à un moment charnière dans notre société, on a des choix à faire qui auront des impacts sur les générations futures » — Une citation de Janie Béïque, PDG, Fonds de solidarité FTQ

40 ans pour le Fonds

Cette annonce survient au moment où le Fonds FTQ soufflera sur ses 40 bougies le 23 juin prochain. Cet important levier du Québec Inc. avait été créé en 1983 par une loi de l’Assemblée nationale du Québec sous l’impulsion du gouvernement de René Lévesque.

Le Fonds FTQ a été constitué par une loi à l'Assemblée nationale adoptée le 23 juin 1983. Le premier ministre de l'époque, René Lévesque, avait milité pour la création d'un tel fonds. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le Fonds avait été fondé pour soutenir l’emploi dans une époque tourmentée de l’économie, celle de la récession du début des années 1980, un projet défendu par le président de la FTQ de l’époque, Louis Laberge.

Quand Louis Laberge l’a créé, on lui avait demandé son rêve le plus fou. Il voulait un actif de 100 millions $, et là on est à 18 milliards $ , lance Mme Béïque en riant.

Louis Laberge, ancien PDG de la FTQ, en 1983, au moment de la création du Fonds. Photo : Radio-Canada

Depuis, l’institution est devenue un incontournable au Québec et aide les épargnants à constituer leur retraite, tout en épaulant plusieurs entreprises québécoises qui ont besoin de capital de risque, soutient la PDG.

J’aime me promener en région, je suis allé en Abitibi dernièrement et c’est fou tout ce qu’on peut faire au Québec, on a tellement de potentiel , lance-t-elle.

Très prochainement, le Fonds pourrait aussi annoncer une réouverture de la souscription à son fonds de travailleurs qui avait été limité en raison de sa popularité.

Les gens qui sont au dernier pallier d’imposition n’auront plus accès, mais ça laissera plus de place pour d’autres qui gagnent moins de 55 000 $ ou qui n’ont pas accès à des régimes de pension , explique-t-elle.

Lors de son dernier budget, Québec avait pris la décision de limiter l’accès au Fonds FTQ aux plus nantis pour aider les ménages plus modestes à économiser en se procurant des actions.