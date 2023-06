Plusieurs scénarios possibles pour expliquer la disparition du sous-marin Titan

Radio-Canada

Panne, incendie, inondation... Tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les cinq passagers du submersible parti visiter l'épave du Titanic, à 4000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord, des experts analysent les scénarios qui pourraient expliquer sa disparition depuis dimanche.

L'entreprise OceanGate Expeditions, organisatrice du voyage, affirme sur son site web que le petit sous-marin, surnommé le Titan, est doté d’un dispositif hautement sécuritaire qui évalue l'intégrité de la coque durant tout le temps de la plongée. Construit avec des pièces en titane et en fibre de carbone, le Titan, long d'environ 6,5 mètres, pèse plus de 9000 kilogrammes hors de l’eau, mais il atteint une flottabilité neutre une fois dans le fond marin, toujours selon OceanGate. Conçu pour emmener cinq personnes dans les abysses, le Titan a entamé sa descente dimanche et le contact avec l'engin a été perdu moins de deux heures après son départ, selon les autorités américaines. Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Le sous-marin est capable de plonger jusqu’à quatre kilomètres de profondeur avec une marge de sécurité confortable , selon des documents déposés par l’entreprise en avril auprès d’un tribunal du district américain de Virginie. OceanGate indique avoir effectué plus de 50 plongées d’essai dans des eaux profondes au large des Bahamas et dans une chambre pressurisée. Un seul incident a été signalé par OceanGate lors d’une expédition en 2022, lorsque le submersible a subi un problème de batterie et a dû être attaché manuellement à sa plateforme élévatrice. Par ailleurs, un ancien employé d'OceanGate avait exprimé ses inquiétudes quant à la sécurité du sous-marin dès 2018, selon des documents judiciaires obtenus par le média américain The New Republic. Ces documents montrent que cet employé était préoccupé par le danger potentiel pour les passagers du Titan au moment où le submersible atteignait des profondeurs extrêmes . Différents pronostics Greg Stone, un océanologue de longue date basé en Californie et qui a été à bord de submersibles similaires, a déclaré qu'ils fonctionnent un peu comme des ballons à air chaud, mais avec des poids qui les tirent vers le bas. Selon lui, les passagers ont dû être informés de la procédure à suivre en cas de problème pour ramener le sous-marin à la surface de l’océan. Tout est une question de flottabilité , dit-il. Généralement, il faut actionner quelques interrupteurs qui relâchent des poids à l'extérieur du sous-marin, ce qui lui permet de remonter. L'entreprise Action Aviation, propriété du Britannique Hamish Harding, qui se trouve dans le sous-marin disparu, a publié une photo du moment où le sous-marin a été immergé dans l'Atlantique Nord, dimanche. Photo : Associated Press Eric Fusil, professeur agrégé et directeur du centre de construction navale de l'Université d'Adélaïde, avance quant à lui plusieurs scénarios possibles, dont une panne de courant, un incendie, une inondation ou un enchevêtrement. Un incendie, explique-t-il, pourrait neutraliser les systèmes du navire ou dégager des fumées toxiques qui pourraient rendre l'équipage inconscient. Une inondation serait encore plus dramatique, car elle entraînerait une implosion quasi instantanée. Le scénario le plus optimiste serait une perte de courant qui permettrait au navire de revenir à la surface et d'y flotter en attendant d’être retrouvé, indique M. Fusil. « Il est plus facile de sauver des gens dans l'espace que de plonger aussi profondément dans l’océan parce que les communications sont beaucoup plus difficiles. C'est toujours une opération très, très risquée, même avec la technologie d'aujourd'hui. » — Une citation de Eric Fusil, directeur du centre de construction navale de l'Université d'Adélaïde Sans avoir étudié l'engin lui-même, Alistair Greig, professeur d'ingénierie marine au Collège universitaire de Londres, évoque de son côté un autre scénario possible sur la base des images de l'appareil. Selon lui, il est possible que la coque ait été endommagée alors le pronostic n'est pas bon . Et très peu de vaisseaux peuvent aller à la profondeur à laquelle il pourrait avoir coulé, toujours selon M. Greig. De nombreux navires et avions américains et canadiens mènent une course contre la montre depuis lundi pour retrouver le sous-marin touristique dans une zone située à environ 1450 km à l'est de Cape Cod. Des bouées équipées de sonars capables de détecter des objets jusqu'à une profondeur de 3962 mètres ont été disposées dans les eaux, a déclaré lundi à la presse le contre-amiral John Mauger. Il s'agit d'une zone isolée et il est difficile d'y mener des recherches , a-t-il déclaré. Nous déployons tous les moyens disponibles pour nous assurer que nous pouvons localiser l'embarcation et secourir les personnes à bord. Les autorités ont également sollicité l'aide de navires commerciaux. OceanGate Expeditions a déclaré dans un communiqué lundi qu'elle mobilise toutes les options pour sauver les personnes à bord. À lire aussi : Submersible disparu : « Les héros ne meurent jamais », se rassure un proche