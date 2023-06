Une avocate autochtone veut que le négationnisme des pensionnats soit criminalisé

Une avocate autochtone de la Saskatchewan, Eleanore Sunchild, demande que le négationnisme des pensionnats autochtones soit criminalisé au Canada, tout comme l'est déjà le déni de l'Holocauste.

« C'est la même chose [...] Il devrait y avoir des conséquences pour les personnes qui répandent la haine », argue l'avocate.

Eleanore Sunchild met aussi en évidence la nécessité d'intensifier les efforts de lutte contre le déni des pensionnats autochtones.

« Si vous niez que cela s'est produit ou si vous niez l'ensemble du système des pensionnats et son impact sur les Autochtones, ainsi que les traumatismes et les décès, alors cela devrait être considéré comme un discours haineux. » — Une citation de Eleanore Sunchild, avocate

Elle souligne notamment le rapport de l'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes anonymes, Kimberly Murray.

Cette dernière fournit une description détaillée du déni ainsi que d'autres obstacles auxquels sont encore confrontées les communautés autochtones qui s'efforcent de retrouver des tombes anonymes.

Dans son rapport, Kimberly Murray souligne que des négationnistes des pensionnats ont cherché à exhumer des tombes présumées anonymes dans l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops.

Ils refusent de reconnaître l'annonce faite en mai 2021 par les Tk'emlúps te Secwépemc, indiquant que 215 enfants autochtones ont été inhumés sur ce site.

« Le négationnisme, c'est de la violence. Le négationnisme est calculé. Le négationnisme est nuisible. Le négationnisme, c'est de la haine », a lancé Kimberly Murray en conférence de presse, vendredi.

Kimberly Murray est l'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats pour Autochtones. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le même jour, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a exprimé sa disposition à envisager l'interdiction du négationnisme des pensionnats à travers des mesures légales et civiles similaires à celles employées pour sanctionner les individus qui nient, minimisent ou soutiennent l'Holocauste.

Je ne peux tout simplement pas imaginer l'impact dévastateur que cela aurait sur un survivant , a déclaré le ministre fédéral. Je m'engage à faire de mon mieux.

L’article 319 du Code criminel : Fomenter volontairement l’antisémitisme (2.1) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste est coupable : soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L'éducation comme outil

Une professeure adjointe d'études autochtones à l'Université des Premières Nations du Canada, Leta Kingfisher, souligne l'importance de l'éducation dans la lutte contre le négationnisme, tout en reconnaissant les défis qui y sont associés.

Elle souligne que de plus en plus de ses étudiants ne prennent plus en considération ses enseignements concernant les pensionnats autochtones.

Les étudiants non autochtones sont de plus en plus nombreux à penser que cela suffit, que nous avons déjà tout entendu , affirme la professeure. Selon elle, la diffusion de désinformation en ligne contribue en partie au phénomène.

Leta Kingfisher met en avant l'importance de préserver les documents, tels que les dossiers confidentiels des demandes des survivants des pensionnats et les témoignages du processus d'évaluation indépendant, afin de vérifier les faits avancés par les détracteurs.

« Le négationnisme est une continuation de la déshumanisation des peuples autochtones. » — Une citation de Leta Kingfisher, professeure à l’Université des Premières Nations du Canada

De son côté, le chef du conseil tribal de Saskatoon, Mark Arcand, précise qu’il n’est pas surpris par la montée du négationnisme concernant les pensionnats.

Chaque jour, on nous demande d’oublier ce qui s’est passé. Les gens ne se rendent pas compte de la douleur et de la souffrance que notre peuple a subie , déclare M. Arcand.

C'est un problème auquel nous devons nous attaquer et que nous devons utiliser comme outil pédagogique , ajoute-t-il.

Avec les informations de Jessie Anton