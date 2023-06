La nouvelle salle de jeu du Great Canadian Casino Resort de Toronto, qui a coûté 1 milliard de dollars, a ouvert officiellement ses portes mardi. Ceci préoccupe le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) qui dit craindre une perte de contrôle des personnes dépendantes.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale s'inquiète des rechutes de personnes ayant des problèmes de dépendance au jeu à la suite de l'ouverture de la nouvelle salle de jeu du Great Canadian Casino Resort de Toronto. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Le lien entre la proximité des casinos, la participation accrue des joueurs et les problèmes de dépendance est une évidence, selon le Dr Nigel Turner du CAMH .

Chaque fois que les entreprises de jeux de hasard augmentent la quantité de jeux disponibles, il y a la possibilité que certaines personnes deviennent dépendantes et qu’elles commencent à jouer là-bas , indique-t-il.

« L'objectif d'un casino agrandi est d'augmenter les revenus. » — Une citation de Dr Nigel Turner, Centre de toxicomanie et de santé mentale

Si vous augmentez les revenus d'un casino, alors vous augmentez le risque que certaines personnes jouent de manière excessive , ajoute le Dr Turner.

Le dévoilement de la nouvelle salle du Great Canadian Casino Resort Toronto a eu lieu mardi. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

L’effet psychologique des publicités

La publicité ou le marketing vantant l’agrandissement du casino risque d'entraîner une reprise importante de la du jeu comme s'il fallait rattraper le temps perdu, fait remarquer le Dr Turner.

Je suis particulièrement préoccupé par les personnes en voie de rétablissement qui ont vécu l'enfer de la dépendance au jeu et qui ont réussi à arrêter de jouer de manière excessive ou de jouer tout court , confie-t-il.

L'augmentation de la disponibilité et le marketing intensif font d'eux une population vulnérable.

Pour illustrer l’effet de la stratégie marketing sur la dépendance au jeu, M. Turner fait référence au volume d'appels qui a augmenté au CAMH depuis que l’Ontario est devenu la première province à autoriser le jeu en ligne, en avril 2022.

Les jeux d'argent sont devenus la première raison pour laquelle les gens appellent le service d'assistance téléphonique , explique-t-il.

De l’aide pour résister à la tentation

Le Dr Turner rappelle à ceux aux prises avec des problèmes de dépendance au jeu qu’il y a des programmes intensifs d'aide à la dépendance en Ontario .

Et pour tous ceux qui jouent et qui veulent commencer à jouer, il appelle à la vigilance.

Le jeu est uniquement un divertissement. Ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent , lance-t-il.

Personnellement, je joue au poker et j'aime jouer au blackjack. Je vais probablement essayer le casino, mais je ne vais pas me faire d'illusions en croyant que je peux remplacer mon salaire par le blackjack. Ce n'est pas possible [...] Ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent , conclut-il.

Une occasion pour Toronto

Gavin Whiteley est le directeur du marketing de la société Great Canadian Entertainment. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

La compagnie Great Canadian Casino Resort de Toronto se félicite de l’expansion de la salle de jeu qui apportera, selon elle, des centaines de millions de dollars à l’économie.

Le représentant de la compagnie, Gavin Whiteley, indique que la construction de ses nouvelles infrastructures crée des emplois dans la Ville Reine.

Nous sommes sur le point d'ouvrir un nouvel hôtel et une salle de spectacles de 5000 places à côté et la croissance se poursuit , annonce-t-il.

Alors que la province offre l’option de jouer en ligne, M. Whiteley salue tout de même l'engouement du public pour le casino.

Nous continuons à voir un grand nombre de personnes qui veulent venir et faire l'expérience de ce divertissement ensemble.

Jouer de manière responsable

Le Centre Jouez.Sensé qui se trouve à l'entrée du Casino est un centre qui permet d'informer et d'aider la clientèle. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

De son côté, le porte-parole de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, Tony Bitonti, assure que son équipe travaille aux côtés du Conseil du jeu responsable pour veiller à ce que les bonnes mesures de prévention soient mises en place pour promouvoir un jeu plus responsable dans la communauté.

M. Bitonti explique aussi que la Société des loteries et des jeux de l'Ontario tâche de défaire les mythes liés au jeu.

Nous voulons que les clients vivent une expérience vraiment agréable lorsqu'ils viennent passer une soirée au casino ou dans l'un de nos restaurants , précise le porte-parole.

Les clients des casinos, des loteries ou d'autres centres de jeux caritatifs comprennent ce qui se passe, quelles sont les chances de gagner et en quoi consistent ces jeux. Plus on est sensibilisé à ce que l'on fait dans l'environnement du jeu, mieux c'est , ajoute-t-il.

Pour sa part, la compagnie promet de garantir un jeu responsable.