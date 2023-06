Une journée entière à plus de 1000 ng/m3 d’arsenic dans l’air de Rouyn-Noranda

La Fonderie Horne a récemment rendu publiques les données de ses différentes stations d'échantillonnage, comme le prévoit la plus récente autorisation ministérielle d’une durée de cinq ans.

On y constate que la journée du 7 mars 2023 détonne des autres par sa forte concentration de métaux dans l’air. En plus de l’arsenic, la moyenne journalière à la station légale, située à proximité de l'usine, était de 195 ng/m3 de cadmium, de 770 ng/m3 de plomb et de 403 ng/m3 de nickel.

Du concentré de cuivre s’était répandu notamment un peu partout dans le quartier Notre-Dame au cours de cette journée. Des analyses du ministère de l’Environnement avaient aussi montré que la neige de la cour de l’école Notre-Dame-de-Protection était contaminée par des métaux lourds, soit l’arsenic, le cadmium, le nickel et le plomb.

La Fonderie Horne a toujours assuré que le concentré de cuivre ne contenait pourtant pas d’arsenic. Nous réitérons notre position à l’effet que le concentré qui a été emporté ne contenait pas d’arsenic. Tous les concentrés contenant de l’arsenic sont entreposés à l’intérieur, en tout temps , assure par courriel Cindy Caouette, surintendante aux communications et relations avec la communauté de la Fonderie Horne.

Le ministère de l’Environnement envisage pour sa part une poursuite pénale en lien avec cet événement. La direction de la fonderie affirme que de forts vents ont soufflé en direction de la station légale le 7 mars dernier.

« Cette situation est exceptionnelle, car, par le passé, nous n’avons jamais enregistré une si longue période où les vents soufflaient toujours dans la même direction. » — Une citation de Cindy Caouette, de la Fonderie Horne

La Fonderie Horne sur la bonne voie

On constate, par les données que la Fonderie Horne a rendues publiques, que l’entreprise est en ce moment sur la bonne voie de respecter les limites d'émissions de produits polluants qu’elle s’est engagée à respecter d’ici la fin de la première année de son autorisation ministérielle, soit le 15 mars 2024.

Émissions de contaminants de la Fonderie Horne Émissions de contaminants de la Fonderie Horne Métaux 7 mars 2023 Moyennes en 2023 Limites à respecter Arsenic 1196 ng/m3 28 ng/m3 65 ng/m3 Plomb 6770 ng/m3 231 ng/m3 450 ng/m3 Cadmium 195 ng/m3 4 ng/m3 12 ng/m3 Nickel 403 ng/m3 13 ng/m3 20 ng/m3

L’autorisation ministérielle implique également que des plafonds quotidiens soient imposés à l’entreprise à partir de 2027, mais ce n’est pas le cas actuellement. Les émissions du 7 mars dernier respectent donc l’autorisation ministérielle en vigueur en ce moment.

La Fonderie Horne assure que les projets de modernisation du complexe permettront d’éviter une situation comme celle-ci.