Un projet de coupe forestière soulève un tollé chez les amateurs de plein air

Entreprise de produits forestiers basée à Cochrane, Spray Lake Sawmills est autorisée à exploiter en 2026 des terres dans une zone populaire de West Bragg Creek et du mont Moose. La taille exacte de la coupe n'a pas encore été déterminée, mais l'autorisation d'exploitation couvre environ 800 hectares.

Les plans définitifs n'ont pas encore été rédigés ou approuvés par la province. Toutefois, un plan approximatif affiché par l'entreprise montre que la zone touchée comprendrait des sentiers de randonnée et des pistes cyclables populaires comme Fullerton Loop, Strange Brew et Race of Spades.

Levée de boucliers

Ce plan suscite un tollé sur les réseaux sociaux, des centaines de personnes réclamant l'arrêt total des travaux ou des modifications importantes du plan. Une pétition en ligne, qui a recueilli plus de 9000 signatures, demande à l'entreprise de reconsidérer ses projets.

Ce sera une véritable intrusion dans la région , martèle Shaun Peter, propriétaire de Bragg Creek & Kananaskis Outdoor Recreation.

« Nous sommes très inquiets de ce qui va se passer avec les sentiers, de la manière dont cela a été autorisé et de la façon dont nous allons procéder. » — Une citation de Shaun Peter, propriétaire d'un centre récréatif

100 000 heures de travail

Selon lui, les réseaux de sentiers de West Bragg Creek et du mont Moose ont été construits grâce à quelque 100 000 heures de travail bénévole et de dons publics. Or, d’après le plan d'exploitation forestière proposé, les utilisateurs des sentiers n'auraient plus de forêt luxuriante à parcourir à pied, à vélo, en raquettes ou à cheval, souligne-t-il.

Il s'agit d'un véritable moteur économique pour la province. Il est inconcevable qu'une grande exploitation forestière vienne s'ajouter à cela , poursuit Shaun Peter.

Propriétaire de Bragg Creek & Kananaskis Outdoor Recreation, un centre récréatif en plein air, Shaun Peter aimerait que Spray Lake Sawmills déplace son projet d'exploitation forestière. Photo : Radio-Canada / Helen Pike/CBC

L'entreprise promet de consulter le public

Selon le ministère de la Foresterie et des Parcs, les plans de la société sont conformes à la réglementation provinciale. En janvier 2021, la société a soumis à la province un plan de gestion forestière plus large sur deux décennies, qui a été approuvé en mai.

Ed Kulcsar, le vice-président des forêts de Spray Lake Sawmills, reconnaît les préoccupations du public. Il précise cependant qu'environ 30 % des forêts du sud de l'Alberta, notamment la zone prévue pour le projet de son entreprise, sont destinées à des usages multiples, dont l'exploitation forestière.

Spray Lake Sawmills, promet-il, va s'assurer d'intégrer son projet à toutes les autres activités multiples existantes.

Il soutient par ailleurs que le plan de l’entreprise contribuera à réduire les risques d'incendie en éliminant les vieux arbres qui, à l'en croire, sont plus sensibles au feu. Une fois que Spray Lake Sawmills aura réalisé une évaluation détaillée de la zone, elle confirmera la quantité exacte de bois qui sera coupée et ce qui ne le sera pas.

D'ici là, explique M. Kulcsar, le public aura l'occasion, au cours des prochaines années, de faire part de ses commentaires directement et à tout moment sur le site web de l'entreprise. Celle-ci organisera également des journées portes ouvertes chaque année.

Appels à la modification de la loi sur les forêts

Pour Devon Earl, spécialiste de la conservation à Alberta Wilderness Association, ce projet illustre un problème plus important dans l'industrie forestière. Ce type de coupe à blanc est pratiqué dans toute la province et n'est pas durable.

« Cela tient aux lois et aux règlements, qui sont vraiment dépassés et ne considèrent pas les forêts comme des écosystèmes. » — Une citation de Devon Earl, spécialiste de la conservation, Alberta Wilderness Association

Selon elle, la province doit moderniser la Loi sur les forêts pour s'assurer que les loisirs, le tourisme, la qualité de l'eau et la biodiversité ne sont pas compromis par la récolte du bois.

Devon Earl conteste le point de vue d'Ed Kulcsar sur les feux de forêt et souligne que des recherches suggèrent que la probabilité de déclenchement d'un incendie de forêt est plus élevée dans les forêts qui ont été exploitées au cours des 30 dernières années que dans celles qui ne l'ont pas été.

Avec les informations de Karina Zapata