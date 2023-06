La Ville de Gatineau veut améliorer le déneigement de ses trottoirs

Le comité exécutif et la Commission des transports de la Ville de Gatineau ont soumis des recommandations en matière de déneigement aux élus municipaux à l’occasion du comité plénier qui s’est tenu à la Maison du citoyen, mardi.

Huit recommandations ont été émises par la présidente de la Commission des transports, Olive Kamanyana. Celles-ci comprennent notamment la bonification du service de déblaiement des trottoirs et l’optimisation des opérations de déblaiement du réseau cyclable.

Le comité exécutif, par l’entremise de son président Daniel Champagne, a pour sa part proposé 11 recommandations, dont plusieurs évoquant l’achat de matériel et l’embauche de main-d'œuvre supplémentaire.

Les principales motivations évoquées quant à ces améliorations sont de favoriser le transport actif et de réduire la durée des opérations de déneigement.

Pour les tempêtes engendrant des accumulations de moins de 15 cm, les trottoirs pourraient ainsi être dégagés en 16 heures, plutôt que 24 heures, comme c'est le cas actuellement.

La nouvelle politique de déneigement pourrait coûter plusieurs millions de dollars à la Municipalité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / SB

L'optimisation qu’on présente aujourd’hui c’est vraiment pour améliorer l’offre de service actuelle. [...] On veut vraiment améliorer la qualité pour encourager les gens à utiliser le réseau , a fait valoir le chef de division de la Ville de Gatineau, Donald Lapointe.

Le coût des recommandations s’élèverait à plus de 4 millions de dollars pour la Municipalité, dont un peu plus de 2 millions en dépenses récurrentes.

Les investissements en valent la peine. [...] Il faut bonifier le service , a toutefois soutenu M. Champagne.

Dans son rapport annuel pour l’année 2021, la vérificatrice générale de la Ville de Gatineau, Johanne Beausoleil, avait conclu que la politique de déneigement était désuète . La dernière modification de la politique municipale afférente au déneigement remonte à 2006.

Un accueil positif parmi les élus

Les recommandations émises pour améliorer la politique de déneigement ont reçu un accueil plutôt favorable parmi les élus municipaux.

Si certains ont émis quelques réserves quant à la nécessité de déneiger davantage le réseau cyclable compte tenu de sa plus faible fréquentation en hiver, plusieurs ont argué que l’amélioration du service de déneigement encouragerait la fréquentation des pistes cyclables et des trottoirs.

Le décompte ce n’est pas ce qui est important. C’est : on offre le service et après ça les gens vont l’utiliser , a soutenu le conseiller municipal du district de Limbour et président de la Commission Gatineau, ville en santé, Louis Sabourin.

Louis Sabourin, conseiller municipal pour le district de Limbour et président de la Comission Gatineau, ville en santé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Interrogée en point de presse sur la nouvelle politique de déneigement, la mairesse de Gatineau France Bélisle a quant à elle admis que sa mise en œuvre représentera un défi pour la Municipalité.

Ce qu’on a proposé ce matin, c’est une amélioration des services de huit heures. On le sait qu’on a des défis dans notre recrutement, dans notre organisation, [...] alors je pense que c’est sage d’aller dans ce sens-là et de se donner le temps de mettre ça en œuvre , a-t-elle exprimé.

L’ensemble des recommandations sera par la suite présenté devant le conseil municipal. Si elles sont adoptées, une partie du réseau cyclable pourrait être déneigée dès l’hiver prochain.

Avec les informations de Julien David-Pelletier