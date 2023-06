Le gouvernement consulte la communauté pour les Services en français au Yukon

Notre ministère planifie de soumettre [ce plan d’action] lors de la prochaine session législative cet automne , indique dans un courriel l’analyste des communications pour la Direction des services en français, Marie-Claude Desroches-Maheux.

Plusieurs organismes francophones, notamment l’Association franco-yukonnaise (AFY) et Les EssentiElles, mais également des élèves bilingues des écoles CSSC Mercier et de F.H. Collins ont participé aux consultations qui visent à déterminer les secteurs où l’offre de services en français devrait être améliorée.

Parmi les points soulevés, l’accès à des services de santé en français, les communications d’urgence bilingues ainsi que les avis de santé publique dans les deux langues ont été identifiés comme étant les priorités de ce futur cadre stratégique.

Ce cadre de deux ans est essentiel pour guider nos actions et nos décisions. Il nous aidera à concentrer nos efforts et à investir les fonds obtenus du gouvernement du Canada dans la planification et la prestation des services gouvernementaux en français là où le besoin est le plus grand , peut-on lire dans la synthèse des résultats du gouvernement.

Pour la directrice générale de l’ AFY , Isabelle Salesse, il est aussi important de promouvoir les services en français afin que la population sache où les trouver. L’offre active, c’est-à-dire la première personne que le public rencontre, peut ne pas parler français, explique-t-elle, mais le service est peut-être disponible dans les deux langues.

Selon elle, le gouvernement aurait également avantage à souligner avec plus d'emphase les avancées de la francophonie yukonnaise, notamment lors de la publication de statistique favorable qui démontre une croissance de la population.

« Je pense que ce serait extrêmement important pour que les gens comprennent le fait francophone et s'approprient cette réalité ici. » — Une citation de Isabelle Salesse, directrice générale de l'AFY

Parmi les personnes consultées, certaines se sont entendues pour dire qu’il était préférable de faire affaire directement avec une personne bilingue plutôt que par l’intermédiaire d’un interprète, une pratique perçue parfois comme gênante à la communication.

Ça peut fonctionner, mais on voit très clairement dans ce rapport que les gens sont moins à l'aise avec un service d'interprétation que de parler directement à quelqu'un en français ou en anglais, parce que parfois, ce sont des sujets très délicats et c'est déjà difficile de s'exprimer auprès d'une personne , illustre Isabelle Salesse.

Même si parfois les services sont aussi offerts en français, ce n’est pas tout le monde qui s’en prévaudra, révèle les résultats de la consultation. Les jeunes des écoles secondaires ont expliqué craindre de devoir attendre plus longtemps s’ils demandaient des services en français ou ne pas vouloir créer de malaise si le niveau de français de la personne qui offre le service est moins élevé que leur niveau d’anglais .

En plus du dépôt d’un plan d’action de deux ans cet automne, le gouvernement compte également effectuer un sondage annuel auprès d’un groupe de discussion afin de mesurer les progrès accomplis dans la prestation de services en français.