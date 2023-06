La proportion de résidents non permanents (RNP) dans la population canadienne est en hausse, révèle une étude de Statistique Canada  (Nouvelle fenêtre) . En 2021, ils étaient près d'un million (924 850) de personnes, soit environ 2,5 % de la population. Et ils seront encore plus nombreux à l'avenir pour palier la pénurie de main-d’œuvre.

Ces résidents non permanents représentent une part faible, mais croissante de la population canadienne et jouent un rôle de plus en plus important dans la croissance de la population active et de l’économie , écrivent les auteurs de l’étude intitulée Résidents non permanents au Canada : un portrait d’une population croissante à partir du Recensement de 2021.

C’est la première fois que Statistique Canada dresse un portrait sociodémographique aussi précis, si bien qu’il comporte peu de comparaisons avec les années antérieures. L’étude publiée mardi dévoile notamment l’âge, l’origine, le type de logement, le niveau de scolarité et la profession de ces personnes.

Les RNP ont été dénombrés pour la première fois dans le cadre du Recensement de 1991, mais avec des données incomplètes. À cette époque, on estime qu’ils représentaient environ 0,8 % de la population canadienne, soit un peu moins que 180 000 personnes.

Trois raisons principales les ont incités à faire le voyage : le travail, les études ou la situation sécuritaire dans leur pays d’origine.

Les RNP qui ont seulement un permis de travail représentaient la proportion la plus importante (40,1 %), près du double de celle uniquement titulaire d’un permis d’études (21,9 %). Viennent ensuite les demandeurs d’asile (15,1 %), les RNP titulaires d’un permis de travail et d’études (14,2 ) et les autres types (8,7 %).

« Les résultats démontrent des différences marquées entre les types de résident non permanent en ce qui concerne la composition selon l’âge, la participation au marché du travail, le plus haut niveau de scolarité et le taux de surqualification. » — Une citation de Extrait de l'étude

Plus jeune que la moyenne canadienne

Les RNP ont un fort taux d’activité, donc ils participent véritablement au marché du travail. Cela s’explique principalement [par le fait] que c’est une population qui est très jeune , explique l’analyste à Statistique Canada et co-auteur de l’étude Nicolas Bastien.

Au total, 6 personnes sur 10 (60,1 %) avaient entre 20 et 34 ans. À titre de comparaison, 37,3 % des immigrants récents et 18,4 % du reste de la population canadienne étaient de jeunes adultes appartenant au même groupe d’âge.

L’âge de ceux qui ont demandé l’asile au Canada est plus diversifié, note Statistique Canada.

Près du quart (22,7 %) des personnes ayant demandé la protection à titre de réfugié au Canada étaient des enfants de moins de 15 ans, une proportion légèrement inférieure à celle des jeunes adultes âgés (20 à 34 ans) ayant demandé l'asile (26,4 %).

Des agents frontaliers accueillant des réfugiés qui traversent la frontière canado-américaine par le chemin Roxham. Cette voie de passage a été fermée en mars 2023. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Scolarité et profession

Près de la moitié des RNP de 15 ans et plus détenaient un baccalauréat ou un grade supérieur (47, + 8%), alors que cette proportion concernait le quart du reste de la population du Canada (26,1 %).

Bien qu’ils aient un niveau de scolarité moyen supérieur à celui du reste de la population, ils exerçaient plus souvent des professions n’exigeant pas de titres scolaires officiels.

Ces professions se trouvaient souvent dans les domaines de la vente et des services (73,1 %), comme les serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé (9,1 %) et les caissiers/caissières (8,5 %) , précise l’étude.

Le tiers des RNP qui ont un diplôme d’études supérieures étaient surqualifiés, tandis que 26,2 % des immigrants récents et 15,9 % du reste de la population se trouvaient dans la même situation. Les demandeurs d’asile affichaient le taux de surqualification le plus élevé (50,7 %).

Avec l'accord de Québec, le gouvernement Trudeau a lancé en 2020 un programme de régularisation à l'intention des demandeurs d'asile qui ont travaillé au plus fort de la pandémie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Logement

Un plus grand nombre de résidents non permanents vivaient dans des appartements ayant une taille non convenable et avec des colocataires que le reste de la population.

En effet, ils étaient près de neuf fois plus susceptibles de vivre en colocation (30,2 %) que le reste de la population canadienne (3,6 %). Ils étaient également plus susceptibles (59,4 %) que le reste des Canadiens (16,9 %) de vivre dans des appartements locatifs.

Près du tiers (32,9 %) vivaient dans des logements de taille non convenable, c'est-à-dire dans un logement ne comptant pas assez de chambres pour la taille et la composition du ménage. La prévalence de cette situation était plus de trois fois supérieure à celle du reste de la population canadienne (9,1 %), souligne l’étude.

Près de 90 % ont choisi de poser leurs valises dans un grand centre urbain, principalement en Ontario (41,9 %), au Québec (22,2 %) et en Colombie-Britannique (18,5 %).

Les demandeurs d'asile comptent sur l'aide d'organismes pour obtenir des meubles, des lits et quelques affaires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Surtout originaires de l’Inde et de la Chine

Leur origine varie selon la province de destination, indique Statistique Canada, mais les lieux de naissance les plus fréquents d’un océan à l'autre (à l’exception du Québec) étaient l’Inde (28,5 %) et la Chine (10,5 %).

Dans la belle Province, ce sont les ressortissants français qui étaient les plus nombreux (20,4 %).

Même si l'Inde et la Chine occupaient les premiers rangs parmi les lieux de naissance des RNP qui détenaient un permis de travail ou d'études, ce n'était pas le cas pour les demandeurs d'asile , souligne l’étude.

Avec une proportion de 10,7 % des personnes qui ont demandé la protection du Canada à titre de réfugié, c’est le Nigéria qui est arrivé en tête de liste pour l’année 2021. Suivi ensuite de l'Inde (8,3 %) et du Mexique (8,1 %).

L’étude souligne que le lieu de naissance des demandeurs d’asile variait considérablement selon la province.

En Ontario, le Nigeria (15,4 %) était le lieu de naissance le plus fréquent. Au Québec, c’est Haïti qui est arrivé en tête du peloton, avec une proportion de 17,6 % des demandeurs d’asile. En Colombie-Britannique, ce sont les Iraniens qui étaient les plus nombreux, avec une proportion de 29,8 %.

La langue

La grande majorité (95,3 %) des RNP connaissait une langue officielle, surtout ceux qui avaient un permis d'étude uniquement (97,7 %) et un permis de travail et d'études (99,0 %).

Même si les demandeurs d'asile étaient [les moins susceptibles] de connaître une langue officielle, leur proportion demeurait élevée, celle-ci se situant à 86,7 % , révèle le rapport.

À l'extérieur du Québec, la proportion de RNP ayant la connaissance de l'anglais était élevée (94,8 %), alors qu'une proportion de 4,6 % connaissait le français. Au Québec, 42,3 % avaient une connaissance des deux langues officielles, tandis qu’un peu plus du quart ne connaissait qu’une des deux langues.

« Dans [un contexte de pénurie de main-d'œuvre], les immigrants et les résidents non permanents pourraient être une solution […], et la population des résidents non permanents continuera d’augmenter, du moins au cours des prochaines années. » — Une citation de Extrait de l'étude

Avec les informations de Diana Gonzalez