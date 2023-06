Des réfugiés et des immigrants accordent une bonne note à Windsor pour son accueil

On est ici pour leur montrer qu’il y a espoir de reconstruire leur vie [...] qu’on est là pour répondre à leurs besoins et qu'ils peuvent bâtir leur avenir à Windsor , explique Yasmine Joheir, présidente du Comité local en immigration francophone Windsor-Essex Chatham-Kent ( CLIF ).

Des organismes francophones et anglophones réunis

Selon Mme Joheir, c'est la première fois que des organismes francophones et anglophones unissent leurs forces à Windsor pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés et faire la promotion des services offerts dans la communauté.

Yasmine Joheir était contente du déroulement de la 22e Journée mondiale des réfugiés à Windsor. Photo : Camille Kasisi-Monet

Une quinzaine d'exposants étaient présents sur place pour l’occasion, notamment des conseils scolaires, des organisations gouvernementales ainsi que des organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé, dont le Centre de santé communautaire de Windsor-Essex.

Laura Docherty, qui y est infirmière praticienne, souligne l’importance de sa présence à l’événement afin d’entrer en contact avec une tranche de la population plus vulnérable.

Nous essayons de rejoindre les nouveaux immigrants et les réfugiés, car souvent ils n’ont pas de médecins de famille et font face à des enjeux de santé, tels que le diabète et l’hépatite C , explique-t-elle.

Des demandeurs d'asile bien accueillis

Plusieurs demandeurs d'asile présents lors des festivités témoignent positivement de leur accueil en sol canadien grâce à différents organismes.

C’est une journée d'une grande importance, une occasion de se rencontrer et de parler ensemble , explique Constant Henry, un Haïtien arrivé au Canada au mois de février dernier.

Constant Henry, un réfugié arrivé d'Haïti en février 2023, affirme que son intégration au Canada se déroule parfaitement. Photo : Gabriel Nikundana

M. Henry se sent respecté quand il reçoit des services.

« Ici au Canada, on sent à l’aise. Il n'y a pas de distinction entre les Canadiens et les immigrants. Cela veut dire que l'accueil est chaleureux. » — Une citation de Constant Henry, réfugié

Windsor compte à l’heure actuelle 872 demandeurs d'asile encore hébergés dans les hôtels. Ils étaient plus de 1400 à la fin du mois de mars dernier.

Des équipes des services pour nouveaux arrivants se déplacent d'hôtel en hôtel pour aider les demandeurs d'asile dans leur processus d’intégration.

À l'hôtel, il y a des agents des services sociaux, de santé et de l’immigration. Pour moi, tout est utile , raconte Agnès Muadi, originaire d’Angola et venue au Canada avec sa famille. Elle ajoute que les organismes canadiens d'intégration ont fait en sorte qu’elle se sente comme à la maison.

Des danseurs originaires de la Chine ont agrémenté la journée de célébrations par le biais des danses culturelles. Photo : Gabriel Nikundana

Tout le monde est content. L'objectif était de réunir le plus de cultures possible et le plus d'organismes sous un même toit. Ça a été un succès , explique Yasmine Joheir, qui est aussi membre du comité organisateur de l'événement en collaboration avec le Réseau en immigration francophone du Centre sud-ouest et le Windsor Essex Local Immigration Partnership.

Aucun représentant du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario n’était présent à l'événement. Par contre, le bureau ministériel affirme dans une déclaration écrite à Radio-Canada que le gouvernement de l'Ontario poursuit ses efforts d'aide aux réfugiés.

Il indique qu’il a accordé, cette année, un financement de plus de 96 millions de dollars à plus de 150 organismes de la province qui offrent une gamme de services pour aider les réfugiés et autres nouveaux arrivants s'établir en Ontario.