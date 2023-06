Une fête nationale sans feux d’artifice pour de nombreux citoyens

L’indice d’inflammabilité pourrait devenir extrême au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les prochains jours en raison de la vague de chaleur qui est prévue. La dernière chose qu’on souhaiterait, c’est que les célébrations contribuent à aggraver la situation des feux de forêt au Québec , a affirmé mardi matin la ministre des Ressources naturelles et des Forêts lors d’un point de presse, Maïté Blanchette-Vézina.

Des municipalités qui prévoyaient présenter des spectacles de feux d’artifice dans le cadre des célébrations se sont déjà ravisées pour ne pas nuire aux efforts de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). C’est notamment le cas de Saint-Ambroise.

Le maire de Saint-Ambroise, Lucien Gravel, a décidé d'annuler les feux d'artifices de la Fête nationale dans sa municipalité en raison des feux de forêt. (photo archive) Photo : Radio-Canada

On sait que la Saint-Jean-Baptiste, il y a un caractère historique dans ça, a indiqué le maire, Lucien Gravel. Un, le feu de la Saint-Jean, de même que les feux d’artifice et ce n’est pas facile pour nous autres de l'annuler. C’est un choix qu’on prend et on considère qu’il est raisonnable.

Le maire demande aussi à ses citoyens de s’abstenir de faire des feux de joie ou des feux d’artifice de leur côté. Ce qu’on demande aux citoyens, cette année, c’est qu’au lieu de faire brûler votre bois, on va vous demander de mettre une musique agréable et fêter en famille, et ce, pour des raisons de sécurité publique , a ajouté Lucien Gravel.

Report de plusieurs contrats de feux d’artifice

Chez l’entreprise d'artificiers PyroSpek, à Saguenay, le téléphone ne dérougit pas cette semaine. Plusieurs clients ont choisi de reporter leur contrat de spectacle de feux d'artifice. Depuis déjà quelques jours, on sait ce qui s’en vient et on sait l’état des feux de forêt, de tout ça, et de la SOPFEU qui est débordée, a expliqué le président-directeur général de la compagnie, François Duchesne. Donc, oui, on travaille déjà à remettre des feux d’artifice qui étaient prévus pour la Saint-Jean-Baptiste à plus tard dans l’été. [...]

Plusieurs contrats de feux d'artifice sont reportés chez Spyrospeck, à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

Les services de sécurité incendie seront particulièrement aux aguets pour faire respecter le message des autorités, lors de la prochaine fin de semaine. À Alma, le directeur du service de prévention des incendies, Maxime Fortin, se prépare à effectuer des interventions en collaboration avec la Sûreté du Québec.

Ça va être le service policier qui va intervenir, mais on travaille conjointement sur ce type de plaintes, a-t-il averti. Donc, le service policier va faire une intervention et on va les assister pour, soit l'extinction du feu ou pour faire de la prévention auprès du citoyen.

La SOPFEU annoncera dans les prochains jours d’autres consignes précises en vue de la fête nationale.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche