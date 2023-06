La Ville de Québec aurait discriminé un jeune autiste

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) réclame au nom de l'enfant et de ses parents 17 800 $, à la Ville de Québec et Sports-Loisirs L'Ormière.

Cet organisme, qui gère le camp de jour estival, aurait refusé l'admission du garçon autiste au camp régulier, en mai 2019, pour le référer plutôt à un camp de jour spécialisé.

Discrimination fondée sur le handicap

Dans sa demande introductive d'instance, la CDPDJ soutient qu'une telle décision porte atteinte aux droits de la famille d'obtenir des services ordinairement offerts au public sans discrimination fondée sur le handicap .

Il s'agit d'allégations qui restent à prouver devant le Tribunal des droits de la personne qui est saisie de l'affaire.

Face à la décision de Sports-Loisirs L'Ormière, les parents ont dû se résoudre à engager un accompagnateur à leurs frais. Photo : Radio-Canada

Selon les prétentions de la CDPDJ à qui les parents de l'enfant ont porté plainte en juillet 2019, la Ville de Québec et Sports-Loisirs L'Ormière ont contrevenu à la Charte canadienne des droits et libertés de la personne.

La CDPDJ demande donc au Tribunal des droits de la personne de les condamner à verser 7000 $ à titre de dommages moraux à l'enfant pour l'atteinte à ses droits .

Un montant supplémentaire de 10 000 $ est réclamé pour la même raison au profit des parents qui habitent dans l'arrondissement La Haute-Saint-Charles. Ces derniers demandent aussi le remboursement de 800 $ qu'ils ont déboursés à l'été 2019 pour engager un accompagnateur .

Comme le dossier se retrouve devant les Tribunaux, la Ville de Québec a préféré ne faire aucun commentaire à ce sujet.

Sports-Loisirs L'Ormière n'avait pas donné suite à notre demande d'entrevue au moment de publier ce texte.

Pas la première fois

En 2013, le Tribunal des droits de la personne avait jugé que la Ville de Québec avait fait preuve de discrimination en privant un enfant autiste de l'accès à un camp de jour.

La Ville avait déterminé que le garçon ne répondait pas au critère d'admission selon lequel un enfant doit présenter ou démontrer une réelle capacité à intégrer les activités régulières des programmes d’animation estivaux .

La Ville ne s’est pas alors déchargée de son fardeau de prendre toutes les mesures raisonnables pour procéder à une analyse individualisée des besoins et des capacités de l’enfant [...] jusqu’à la limite de la contrainte excessive , indique la Société québécoise d’information juridique ( SOQUIJ ) dans un récent blogue.

En vertu de cette décision, Québec avait dû verser 9820 $ à l'enfant discriminé et à ses parents.

Obligations

Dans un document disponible en ligne, la CDPDJ rappelle les obligations à respecter envers les enfants handicapés qui s'inscrivent à un camp de jour.

« L’administration d’un camp de jour doit tenter d’accommoder l’enfant en situation de handicap et ne peut le référer automatiquement à un camp spécialisé. » — Une citation de extrait du document de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

La Commission indique qu'une demande d’accommodement pour un enfant en situation de handicap doit être analysée individuellement, au cas par cas .

Après avoir analysé tous les scénarios, l'inscription d'un enfant peut être refusée si elle entraine une contrainte excessive .

Une telle contrainte peut susciter des dépenses importantes, une entrave réelle au fonctionnement du camp ou encore une atteinte importante à la sécurité.