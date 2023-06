Pas de feux d’artifice sur les plaines d’Abraham pour la Saint-Jean

À la fin mai, tout juste avant que les feux de forêt se multiplient dans le nord de la province, le Mouvement national des Québécois et des Québécoises (MNQ) a pris la décision de ne pas inclure de pyrotechnie dans son grand spectacle de la fête nationale sur les plaines d’Abraham.

Selon une communication du MNQ , la proximité des plaines à la forêt et à des habitations ainsi que les restrictions de la SOPFEU pour les feux à ciel ouvert ont mené cette décision. Les organisateurs n’ont pas voulu prendre de risques.

On demande vraiment à tous les Québécois qui veulent fêter avec des feux d'artifice ou des feux à l'ancienne, les bons feux de joie, d'être extrêmement attentifs et de ne pas le faire évidemment s'ils sont dans une zone d'interdiction des feux , explique Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois

La SOPFEU aussi demande à la population d’éviter les feux d’artifice. La dernière chose qu'on souhaiterait, c'est que les célébrations contribuent à aggraver la situation des feux de forêt au Québec , affirme le porte-parole Stéphane Caron.

Les feux d’artifice achetés dans les commerces par des amateurs comportent le plus de risques. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

Mardi, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, demandait d’ailleurs aux Québécois d'éviter les feux d'artifice et les feux à ciel ouvert sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent pour la Saint-Jean et la fête du Canada. Le danger d'incendie est moins élevé dans le sud de la province.

Il est important de rappeler que la situation des feux de forêt demeure très préoccupante et que cette semaine sera critique au Québec en raison des hautes températures. On pourrait assister à une reprise de la vigueur de plusieurs feux , prévient Mme Blanchette Vézina.

En date du 20 juin, 110 brasiers étaient toujours en activité au Québec. Depuis le début de la saison, plus de 1,4 million d’hectares de forêts ont été consumés.

Avec des informations de Camille Carpentier et Colin Côté-Paulette