Ses interlocuteurs sont souvent incrédules. Ils croient à une blague, avant de se laisser convaincre par les dépliants en papier glacé que leur tend Toby Heaps.

Parmi les éléments de son programme : construire plus de parcs à chiens et trouver une solution de rechange au sel de déneigement, nocif pour les animaux.

J’ai toujours aimé les animaux. Je suis convaincu qu’ils nous rendent plus humains , explique celui qui a grandi dans la campagne albertaine.

« La politique peut rendre tellement cynique. Mais les gens sont toujours très contents de voir Molly. » — Une citation de Toby Heaps, propriétaire de Molly et candidat à la mairie de Toronto

Toby Heaps promet que Molly serait la star de leur duo et qu’elle se rendrait à l’hôtel de ville chaque jour, si elle était élue. Or, ce n’est pas le nom de la chienne qui figure sur le bulletin de vote, mais celui de son propriétaire.

Pour se présenter officiellement à la mairie, il faut être humain et il faut avoir 18 ans , explique le Torontois, qui ne cache pas ses convictions politiques et sa passion pour le développement durable.

Une course grande ouverte

John Tory quitte l'hôtel de ville le 15 février après avoir soumis sa lettre de démission au bureau du greffier. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

La candidature inusitée de Toby et Molly révèle un certain engouement pour la course à la mairie de Toronto – une élection partielle déclenchée par la démission surprise de John Tory l'hiver dernier.

Il y a 102 candidats, c’est un record pour Toronto , rappelle le politologue Peter Graefe. Le record, auparavant, c'était aux alentours de 50 ou 60 candidatures.

L'élection partielle à la mairie de Toronto aura lieu le 26 juin. Les électeurs peuvent voter par anticipation jusqu'au 13 juin. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

La course est plus excitante, parce que c’est la première fois depuis longtemps que John Tory n’est pas candidat à sa réélection , constate Meir Straus, un Torontois de 18 ans qui est dans la course même s’il sait que ses chances de l’emporter sont infimes.

En dépit du nombre important de prétendants en lice, c’est la candidature d’Olivia Chow qui semble se démarquer. L’ex-élue et veuve de Jack Layton est donnée favorite dans la plupart des sondages – devant l'ex-chef de police de Toronto Mark Saunders.

Les Torontois choisiront leur prochain maire le 26 juin prochain.