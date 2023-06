Le parcours immersif Akadi Lumina sera lancé en août au Pays de la Sagouine

Des effets de lumière, de projections, d’effets spéciaux et d’ambiances sonores attendent les visiteurs.

On a impliqué et intégré des artistes de partout en Acadie, de différentes formes d’art , indique la codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine, Monique Poirier. On a de la poésie, de la littérature, de la musique, de la danse, des arts visuels. Ça fait que c’est impossible de faire ce parcours-là et de ne pas être brassée ou transformée par ça.

Le Pays de la Sagouine deviendra le 18e sentier lumineux et immersif crée par le studio multimédia québécois Moment Factory, qui a notamment signé plus de 500 projets partout dans le monde.

[Akadi Lumina] mettra en valeur la beauté naturelle de la région de Bouctouche , dit le producteur Mathieu Grainger, de chez Moment Factory.

Les travaux des installations sont encore à leur phase embryonnaire, à Bouctouche. Le parcours aux multiples courbes se trace à travers des sentiers de montagne et pédestres préexistants.

Ce qui est important pour nous au Pays [de la Sagouine] et pour Moment Factory, c’est d’être le moins dérangeant pour la nature , explique le directeur du développement et des projets spéciaux du Pays de la Sagouine, François Émond.

Le directeur du développement et des projets spéciaux du Pays de la Sagouine, François Émond, en plein chantier d'Akadi Lumina, le 20 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Un parcours important pour le pays

Selon la codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine, Monique Poirier, Akadi Lumina attirera un tout nouveau public au Pays de la Sagouine.

Le fait que c’est une activité qui encore une fois ne repose pas sur la langue, tout d’un coup, on est capables de parler à des gens qui ne viennent peut-être pas encore au Pays de la Sagouine , avance-t-elle.

Monique Poirier, codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine, le 20 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Akadi Lumina sera, selon elle, une bonne porte d’entrée pour faire découvrir à ce nouveau public les autres installations et activités du lieu touristique de Bouctouche.

« Ça va devenir, d’après moi, l’attraction touristique la plus importante du Nouveau-Brunswick sans aucun doute. » — Une citation de Camille Thériault, président du conseil d’administration du Pays de la Sagouine

Le président du conseil d’administration du Pays de la Sagouine, Camille Thériault, est plein d’espoir pour l’avenir du lieu touristique. Il se dit excité et émotif .

Je crois que c’est un changement important, un changement innovateur. Ça va aussi, on espère bien, inspirer les jeunes de vouloir venir voir ça , dit-il.

Traditions et modernité

Bien que le Pays de la Sagouine se modernise avec ce genre d’installation, son objectif demeure le même : partager l’histoire, la culture et les traditions acadiennes.

L’âme de ce qu’on fait ici, sur l’île aux Puces, partout dans nos activités, cette magie-là, elle existe aussi dans Lumina, mais elle ne pourrait pas exister dans Lumina sans qu’elle existe d’abord chez nous , assure Monique Poirier.

Dévoilement d'Akadi Lumina, le 20 juin 2023, à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

On est plein de possibilités, on est plein de confiance pour ce qui a trait au futur du Pays, Lumina devient une composante importante du Pays, mais elle ne devient pas le corps et l’âme du Pays , ajoute pour sa part Camille Thériault.

Après plus d'un an de travail, l'équipe derrière Akadi Lumina est fébrile d'ouvrir bientôt ses portes au public.

Les billets seront en vente à partir du 22 juin.

Avec les informations de Kristina Cormier et de Jérémie Tessier-Vigneault