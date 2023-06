La commissaire à l'éthique ouvre une enquête sur la ministre québécoise responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, concernant « une rencontre professionnelle avec son amie et partenaire d’affaires [...] Annie Lemieux ».

La commissaire tentera de déterminer si la ministre Duranceau a commis des manquements au Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale, plus particulièrement aux articles 15 et 16 en matière de conflits d'intérêts.

L’ouverture de cette enquête fait suite à une demande formulée par le député libéral de Nelligan, monsieur Monsef Derraji, en vertu de l’article 91 du Code.

Les faits allégués concernent la participation de la Ministre, le 5 décembre 2022, à une rencontre professionnelle avec son amie et partenaire d’affaires, madame Annie Lemieux, qui agissait dans ce cadre comme lobbyiste auprès d’elle et de la ministre responsable des Aînés , peut-on lire dans le communiqué envoyé mardi après-midi par le bureau de la Commissaire à l'éthique.

S’appuyant sur un article de presse, le député de Nelligan souligne le court laps de temps qui se serait écoulé entre l’assermentation des deux ministres, quelques semaines auparavant, soit le 20 octobre 2022, et la rencontre en question.

À son sens, une personne raisonnable pourrait effectivement se questionner quant à savoir si les liens d’affaires qui unissent [la Ministre] avec madame Annie Lemieux depuis plusieurs années ont permis de faciliter la demande de rencontre.

Plus de détails à venir.