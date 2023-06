Un fonds de 500 000 $ sur deux ans pour de nouveaux projets agroalimentaires

Une nouvelle aide financière destinée aux organismes et aux entreprises agroalimentaires, le Fonds fertile, vient de voir le jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce fonds de 500 000 $ vise à soutenir les agriculteurs dans leurs projets d'innovation et de développement durable, de plus en plus essentiels en 2023.

Auparavant, demander un soutien financier pour un nouveau projet agroalimentaire était pour le moins compliqué pour les entrepreneurs de la région. Les acteurs du milieu se sont donc regroupés pour alléger le processus. Après deux ans de travail, le Fonds fertile est né.

On veut oser, mais si ça ne marche pas, c'est toi qui te plantes, tu es tout seul. Mais quand on a des projets qui sont soutenus financièrement et collectivement par le milieu, bien c'est beaucoup plus facile d'oser et essayer de nouvelles choses, de nouvelles variétés, toujours dans l'intérêt du consommateur , a expliqué Mario Théberge, président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Une collaboration

Le Fonds fertile est unique au Québec en raison de son aspect collaboratif. L' UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les MRC de la région et plusieurs ministères provinciaux y ont contribué. La coopérative Nutrinor a offert 20 000 $.

Quand tu fais de la mise en marché de tes produits, ce n'est pas tout le temps facile d'atteindre les marchés, ce n'est pas tout le temps évident de capter les nouvelles tendances de consommation des consommateurs. En ayant ces outils-là de financement, pour être capable de s’adapter à ces enjeux-là, ça fait toute la différence , a mentionné Dominic Perron, président de Nutrinor.

Les agriculteurs doivent continuellement innover. Photo : Getty Images / AFP/Pascal Pavani

L' UPA croit que ce soutien financier est d'autant plus pertinent en raison du contexte inflationniste, des changements climatiques et de la pénurie de main d'œuvre. Les agriculteurs doivent constamment s'adapter aux demandes.

Le consommateur en redemande, des nouveautés, des choses qui sont de plus en plus environnementalement acceptables, alors ce sont des choses qui vont être positives à court, moyen et long terme , a souligné Mario Théberge.

L'appel de projets est officiellement lancé. Déjà, les instigateurs du fonds espèrent qu'il sera renouvelé et que l'initiative soit reprise dans d'autres régions du Québec.

D'après un reportage de Béatrice Rooney