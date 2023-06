Le fandom au service de la santé mentale

C’est ce qu’explore la plateforme en ligne The Companion. Lancée en 2020, son but était de « créer un lieu spécial, amusant et accueillant où, en tant que geek, les gens peuvent être eux-mêmes, et connecter avec les créateurs [de science-fiction] ».

Ce qui est merveilleux, selon Rebecca Davis, hôte et productrice chez The Companion, c’est que peu importe le motif qui pousse les gens à rejoindre la communauté, ils se rendent compte qu’ils aiment discuter les uns avec les autres, passer du temps ensemble et s’entraider.

C’est donc lors d’un samedi de juin que 225 personnes, venant des quatre coins du monde, se rassemblent virtuellement pour une conversation avec l’actrice et réalisatrice Amanda Tapping.

La Vancouvéroise, sommité en matière de science-fiction, s'est fait connaître en 1997 dans la série Stargate SG-1 où elle interprétait Samantha Carter, une astrophysicienne et capitaine de l'aviation des États-Unis.

L'actrice Amanda Tapping lors de la tournée de presse de l'Association des critiques de télévision d'été NBC Universal 2008 qui s'est tenue le 20 juillet 2008, en Californie. Photo : Getty Images / Frederick M. Brown

Pour Annabelle Orr, une participante, ce fandom lui donne l’opportunité de parler de ses difficultés sans peur d’être jugée . Selon elle, la science-fiction est le genre qui contribue le plus à démarrer ces conversations puisqu’il traite des grands problèmes.

Par la suite, un événement plus intime est offert. Les sessions Green Room permettent une connexion plus profonde et permettent aux personnes qui ne sont pas dans les grandes villes de rencontrer Amanda [Tapping] , selon Rebecca Davis.

« Tous les profits recueillis sont versés à une association caritative pour la santé mentale. » — Une citation de Rebecca Davis, hôte et productrice, The Companion

Les événements virtuels de fandoms, ou communautés d'adeptes ,permettent à des gens qui partagent un même intérêt de se rassembler et ainsi briser leur isolement. Photo : iStock / Igor Kutyaev

Pour Vicky Cartwright, la session Green Room arrive à un moment opportun dans sa vie. Avec les larmes aux yeux, la mère de famille partage avoir quitté son emploi quelques mois plus tôt dû à une dépression causée par un environnement toxique à son lieu de travail.

Elle, qui rêvait de rencontrer Amanda Tapping, se voit donc incapable de payer le prix d’un billet. C’est alors qu’intervient un autre membre de la communauté. Un conflit d’horaire l’empêchant de participer à l’événement, il tenait à offrir anonymement un billet à quelqu’un qui en avait vraiment besoin , selon Rebecca Davis. Ce billet est allé à Vicky.

Pour Amanda Tapping, c’est le moment idéal pour avoir des conversations sur la santé mentale, puisque c'est plus visible. Nous voyons les gens lutter [avec ça] très ouvertement. Notre regard s'est affiné, car nous souffrons tous un peu à notre manière. Nous pouvons le reconnaître chez les autres.

Ces amitiés en ligne contribuent à faire ressentir de la joie, selon l’actrice, qui en voit les effets lors d’événements comme celui-là. Après tout, une idée commune les unit : la conviction que, comme des superpouvoirs, la générosité, le soutien et l’amour qui transparaissent dans leur communauté sont un phare qui illumine la voix pour tous.