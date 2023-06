Avant même de le rencontrer, Mathieu Johann était un grand admirateur de Paul-Henry Nargeolet. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il l’approche un jour en lui proposant d’écrire un livre sur son histoire. Je me disais que c’était incroyable qu'un Français soit responsable d’aller chercher des objets autour de l’épave du Titanic, c’est complètement fou.

Réticent au départ, Paul-Henry finit par accepter l’offre, mais seulement parce que Mathieu le prend par les sentiments en lui disant à quel point ses fils, de grands fans du Titanic , seraient fiers de lui. Il me dit : "Alors si c’est pour vos enfants, d’accord je vais le faire".

Le livre, publié en avril 2022, s’intitule Dans les profondeurs du Titanic.

Mathieu Johann connaît ainsi mieux que quiconque les exploits de celui qui est rapidement devenu son ami et qui a maintes fois bravé le danger au cours de sa carrière.

Mathieu Johann, attaché de presse et auteur français, ne peut que sourire en se remémorant ses souvenirs avec son ami Paul-Henry Nargeolet, l'explorateur français à bord du submersible disparu depuis dimanche soir. Photo : Radio-Canada

Paul-Henry est archi habitué des situations dangereuses et compliquées. Il s’est d’ailleurs déjà retrouvé coincé dans un sous-marin aux abords du Titanic. En allant filmer l’intérieur du Titanic, le câble qui relie la caméra au sous-marin était bloqué. Il s’était enroulé sur une partie du Titanic. Il a fallu faire preuve de beaucoup de calme et sérénité pour débloquer le câble. Et lui, ça l’amusait beaucoup de nous raconter ça, alors que nous on était complètement tétanisés.

Il est donc impossible pour Mathieu Johann de s’imaginer que Paul-Henry ne revienne pas une nouvelle fois sain et sauf avec des aventures incroyables à raconter.

« C’est inimaginable, c’est inconcevable, parce que les héros ne meurent jamais. Et Paul-Henry est un héros. » — Une citation de Mathieu Johann, attaché de presse et ami de Paul-Henry Nargeolet

Il est capable, comme les héros dans les films, de réapparaître en disant : "je savais que j’allais revenir" , ajoute-il, avant de prendre une pause pour retenir des sanglots.

Quatre autres personnes sont à bord du submersible Titan, disparu depuis dimanche lors d’une expédition pour visiter l’épave du Titanic dans les profondeurs de l’océan Atlantique.

L'entreprise OceanGate propose des voyages permettant d'observer l'épave du Titanic. (Photo d'archives) Photo : OceanGate

Paul-Henry doit être extrêmement rassurant [pour les autres passagers] parce qu’il a une expertise incroyable et qu’il est d’un calme redoutable, assure M. Johann. Vu son âge et son expérience, je pense que les gens l’écoutent.

Mais plus les heures passent, plus la vie des passagers du Titan est en danger. La réserve initiale d’oxygène du submersible est de 96 heures. Mardi après-midi, il ne dispose plus que de 40 heures, tout au plus, a déclaré la garde côtière américaine.

Des équipes du Canada, des États-Unis et de la France ont été déployées pour retrouver l’engin le plus rapidement possible.

Des doutes sur la fiabilité du sous-marin

Paul-Henry avait émis à des proches des doutes sur la fiabilité du sous-marin dans lequel il s’apprêtait à embarquer, selon Mathieu Johann, puisque c’est un nouvel engin qu’il ne connaissait que peu .

Malgré cela, l’attaché de presse est convaincu que son ami est parti confiant. S’il était conscient des risques de son métier, il n’aurait jamais mis la vie d’autres passagers en danger, assure-t-il.

Ce n’est pas quelqu’un d’imprudent ou d’inconscient , soutient-il.

Le submersible Titan, développé par OceanGate Expeditions dans le but précis de permettre à des touristes de visiter l’épave du Titanic, a commencé ses essais en mer en 2018, avant d'entreprendre son premier voyage inaugural en 2021. En 2022, il a effectué 10 plongées en eaux profondes.

Avec des informations d'Héloïse Rodriguez-Qizilbash