Des chiens aux dauphins, la masturbation a été observée dans tout le règne animal. Elle est toutefois particulièrement répandue chez les primates, des chimpanzés aux gorilles, mais aussi chez les singes plus petits et les lémuriens. Sans oublier Homo sapiens.

Pourquoi ce comportement sexuel mal compris, apparemment sans fondement fonctionnel et pratiqué le plus souvent en solitaire, a-t-il fait son chemin dans l’évolution de plusieurs espèces?

L’anthropologue Matilda Brindle et ses collègues du Collège universitaire de Londres (UCL) se sont attardés sur la question chez les primates.

Pour y répondre, l’équipe britannique a créé le plus grand ensemble de données consacré à la masturbation des primates en recueillant des informations provenant de près de 246 articles scientifiques et 150 communications personnelles de primatologues et de gardiens de zoo.

Ces informations ont été couplées à des analyses phylogénétiques moléculaires comparatives, pour reconstruire le parcours évolutif de la masturbation. La phylogénie moléculaire compare des séquences ADN et ARN issues de gènes ancestraux communs.

Une base de données mondiale qui note la fréquence des agents pathogènes sexuellement transmissibles chez les singes sauvages a aussi été consultée.

Une longue histoire évolutive

Les scientifiques ont d’abord établi que le comportement masturbatoire est très ancien. Il serait apparu il y a des millions d’années chez l’ancêtre commun de tous les singes et grands singes, y compris l'humain.

La question de savoir si l'ancêtre des autres primates (lémuriens, loris et tarsiers) se masturbait est moins claire, en grande partie parce que les données sont plus rares , notent les chercheurs dans un communiqué publié par l’ UCL .

« Nos résultats permettent de faire la lumière sur un comportement sexuel très courant. La masturbation est observée dans toutes les tranches d'âge, chez les femelles comme chez les mâles, à l'état sauvage comme en captivité. » — Une citation de Matilda Brindle, UCL

Les travaux tendent aussi à montrer, chez le mâle du moins, un certain fondement évolutif de la masturbation, puisqu’elle favoriserait la reproduction.

Un groupe de singes bonobos Photo : iStock / Jeff McCurry

La masturbation masculine améliore, selon la théorie de la sélection postcopulatoire, la qualité de l'éjaculat et rend disponibles des spermatozoïdes de qualité supérieure pour la fécondation, augmentant ainsi les chances de succès de la reproduction d’un mâle.

Comment? Sans éjaculation, elle permet d’augmenter l'excitation avant le rapport sexuel. Cette stratégie peut s'avérer particulièrement utile pour les mâles de rang inférieur susceptibles d'être interrompus pendant la copulation, en les aidant à éjaculer plus rapidement.

La masturbation (avec éjaculation) permet aussi aux mâles de se débarrasser de leur sperme de qualité inférieure, laissant ainsi des spermatozoïdes frais et de haute qualité disponibles pour l'accouplement. Ces derniers sont plus susceptibles de surpasser ceux des autres mâles dans la grande course vers l’ovule.

Les chercheurs ont étayé cette hypothèse en montrant que la masturbation masculine a évolué en même temps que les organisations sociales dans lesquelles les femelles s’accouplent avec plusieurs mâles, et donc où la concurrence entre les deux est très forte.

Purification postsexuelle

En outre, ce comportement auto-érotique permettrait de réduire le risque de contracter une infection sexuellement transmissible (IST) après la copulation, en nettoyant l'urètre (un site primaire d'infection pour de nombreuses IST ) avec l'éjaculat obtenu par la masturbation.

L'équipe a également trouvé des preuves à l'appui de cette hypothèse, montrant que la masturbation masculine a évolué en même temps qu'une forte charge d' IST dans l'arbre généalogique des primates.

Nous avons trouvé des preuves très solides de la coévolution entre la masturbation et l'apparition de pathogènes chez les mâles, mais pas chez les femelles, ce qui conforte l'hypothèse de l'évitement des pathogènes chez les mâles , affirment les chercheurs.

La relation n’est donc pas aussi claire chez la femelle, puisque les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve d'une fonction évolutive de la masturbation féminine.

Cette réalité pourrait toutefois s’expliquer par le fait que l'excitation et la masturbation chez la femelle sont souvent beaucoup moins évidentes que chez le mâle, mais aussi en raison d’un manque d'informations sur le comportement sexuel et l'anatomie des femelles, une tendance généralisée dans beaucoup de domaines en science.

Matilda Brindle voudrait maintenant obtenir plus de données pour déterminer les facteurs évolutifs de la masturbation chez les femelles. Pratiqué avant un rapport sexuel, ce comportement permettrait peut-être à une femelle d'influer sur le choix du futur père en rendant le vagin moins acide, et donc plus hospitalier pour les spermatozoïdes du partenaire choisi.

Un comportement sain

Le fait que le comportement autosexuel puisse avoir une fonction adaptative, qu'il soit omniprésent dans l'ordre des primates et qu'il soit pratiqué par des membres des deux sexes vivant en captivité ou à l'état sauvage, montre que la masturbation fait partie d'un répertoire de comportements sexuels sains , note Matilda Brindle, dont le détail des travaux est publié dans les Proceedings of the Royal society B (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Encore des questions

Plusieurs anthropologues ont souligné l'intérêt de ces travaux qui mettent en lumière l'histoire évolutive d’un comportement qui n’a laissé aucune trace dans les archives fossiles.

Certains se questionnent toutefois sur le fait que ces travaux ne prennent pas en considération le moment de l’acte masturbatoire, avant ou après les rapports sexuels. Ce fait représente, selon eux, une limite de l’étude, puisque si la masturbation améliore le succès de la reproduction, elle devrait systématiquement avoir lieu avant l'accouplement. Et si elle réduit les risques d' IST , elle devrait avoir lieu systématiquement après l'accouplement.

D’autres raisons pour expliquer le comportement sont aussi avancées, notamment ses effets apaisants qui peuvent réduire l'agressivité et contribuer au maintien de la cohésion sociale dans un groupe.

Et comme le phénomène est plus répandu en captivité qu’en milieu sauvage, il pourrait aussi être associé à une activité récréative parce que les primates n'ont pas à se préoccuper de la recherche de nourriture.