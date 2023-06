Un premier salon de recrutement pour les réfugiés organisé à Moncton

Ce qu’on fait aujourd’hui c’est vraiment de jumeler les emplois qui sont disponibles avec des chercheurs d’emploi , souligne l’agente de la stratégie d’immigration pour la Ville de Moncton, Angélique Reddy-Kalala. On a huit employeurs avec différents types de postes disponibles et on a à peu près 60 réfugiés et des personnes qui ont été déplacées par force.

L’événement a été organisé avec Refugee Jobs Agenda Roundtable, Jumpstart Refugee Talent, Travail NB et World Education Services (WES).

Il y a trois semaines, 250 personnes ont déposé leurs candidatures pour les 11 postes offerts lors de ce salon de recrutement.

[Jumpstart Refugee Talent] a regardé tous les CV […] et ils ont suggéré aux employeurs à peu près trois intervenants chaque, trois entretiens pour chaque position disponible , explique l’agente de la stratégie d’immigration pour la Ville de Moncton, Angélique Reddy-Kalala.

60 candidats potentiels ont donc reçu un courriel pour les informer qu’ils étaient présélectionnés pour participer au salon organisé à l'hôtel Hyatt de Moncton.

Afin de se préparer à rencontrer les employeurs, ils ont assisté à une session de mentorat avec Travail NB, la semaine dernière, et ont renouvelé leur CV .

Une journée haute en émotion

Pour plusieurs de ces personnes qui ont dû fuir leur pays d’origine, il s’agit d’une première entrevue professionnelle au Canada.

C’est un peu époustouflant dans le sens qu’on attend un peu pour les entrevues donc c’est un peu beaucoup de pression en ce moment , partage Gyfred Mahoungou.

Pour moi c’est très significatif de prendre part à cela et d’être admis dans l’une de ces sociétés , poursuit-il. Avec cet événement, c’est une très grande joie.

Gyfred Mahoungou est francophone. Les emplois offerts lors du salon ne recquièrent pas d'exigence linguistique précise. Photo : Radio-Canada

La journée s’est bien passée , témoigne pour sa part Moussa Dramé.

Il était accompagné pour son entretien d’embauche d'une bénévole du Magma.

J’ai aidé Moussa ce matin, pour la traduction, parce qu’il parle seulement français et oui, il a eu le travail , se réjouit-elle.

Un projet pilote prometteur

La directrice générale pour le Canada et directrice administrative adjointe de WES , Shamira Madhany, indique qu’il est important de trouver des moyens pour soutenir les nouveaux arrivants dans le processus d’établissement.

[Ils] jouent un rôle essentiel dans nos efforts visant à relever certains défis démographiques et redonnent du dynamisme à la collectivité , affirme-t-elle.

Dans les dernières années, 5 % des résidents permanents de Moncton s’étaient installés dans la région en tant que réfugiés et personnes protégées. Photo : Radio-Canada

On sait que les réfugiés qui ont été déplacés de force ont parfois des défis un peu plus que les immigrants qui sont en train de déménager chez nous , ajoute Angélique Reddy-Kalala.

En 2022, la ville de Toronto avait organisé un événement semblable, qui avait permis d’offrir 19 emplois à de nouveaux arrivants. La ville de Moncton s’est inspirée de ce projet pilote pour son salon.

La région du Grand Moncton adore les pilotes , lance Angélique Reddy-Kalala. On va voir combien de postes ont été pourvus aujourd’hui et probablement qu’on va le refaire à l’automne.

La ville de Moncton espère organiser ce salon deux fois par an et souhaite pour sa prochaine édition inviter plus d’employeurs.

D’après le reportage d’Allie Chouinard