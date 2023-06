L’aéroglisseur en route vers Caraquet attire l’attention « comme une soucoupe volante »

L'aéroglisseur, qui se trouvait en Colombie-Britannique, a fait le trajet de Nanaïmo à Baltimore où il a été mis à l'eau par l'équipage de Caraquet. En route vers la Péninsule acadienne, ils ont attiré l'attention des curieux... et des autorités américaines.

Les membres d'équipage du Penac ont souligné leur retour au Canada avec un bon souper au grand air à Grand Manan. Photo : Gracieusement

Là, à Baltimore, des policiers sont venus nous voir et nous ont demandé pour combien de temps on allait être là , raconte Gino LeBlanc, le pilote et copropriétaire de l'aéroglisseur nommé Penac. On leur a expliqué notre histoire. Puis, la Garde côtière américaine est arrivée.

L'aéroglisseur file à vive allure dans les eaux du canal du cap Cod. Photo : Gracieuseté

« J'ai vite réalisé qu'avec un aéroglisseur, on se fait regarder comme si on arrive sur une plage en soucoupe volante. » — Une citation de Gino LeBlanc, copropriétaire de l'aéroglisseur Penac

Selon lui, à chaque arrêt, les autorités américaines sont intervenues pour poser des questions.

Devant une brasserie... à Sandwich

Dans le Massachusetts, un arrêt sur une plage d'une ville au nom évocateur de Sandwich, sur le cap Cod, le hasard a fait que les aventuriers se sont retrouvés devant une brasserie réputée.

L'aéroglisseur sur une plage tout près d'une brasserie réputée de la ville de Sandwich, dans le Massachusetts. Photo : Gracieuseté

Les gens pensaient que c'était un coup publicitaire du propriétaire de la brasserie pour attirer la clientèle , explique Gino LeBlanc. Celui-ci était aussi surpris que nous.

On ne badine pas avec les pluviers siffleurs

L'équipage a dû faire un arrêt à Hampton, au New Hampshire. Le temps était mauvais et des réparations devaient être apportées à la jupe du Penac qui s'était déchirée.

L'équipage a eu le malheur d'aboutir sur une plage où quatre pluviers siffleurs, des oiseaux protégés, avaient élu domicile.

«Un aéroglisseur, ce n'est pas un bateau ordinaire», dit Gino LeBlanc. «Il aime ça être au sec.» Photo : Gracieuseté

Dans un reportage d'une chaîne de télévision américaine sur cette étrange apparition sur la plage, un policier qui est interviewé fait part de son inquiétude pour les petits oiseaux.

L'équipage du Penac a alors reçu la visite de responsables de l'environnement en plus des autorités habituelles comme la police et la Garde côtière.

Des responsables de la protection des pluviers siffleurs sont débarqués , relate Gino LeBlanc. Là, on a été encerclés. On nous a interdit de descendre. On nous a bien fait comprendre que si on avait touché à un pluvier siffleur, on aurait carrément été mis en arrestation.

Le Penac, à son arrivée à Pubnico-Ouest, en Nouvelle-Écosse, mardi. Photo : Gracieuseté

Si le reste du voyage s'est bien passé, Gino LeBlanc et ses amis, qui auront beaucoup d'histoires à raconter, devraient atteindre la côte de Caraquet en fin de semaine prochaine.

Ils sont arrivés dimanche dans la nuit dans les eaux canadiennes, à Grand Manan puis, mardi soir, Pubnico, en Nouvelle-Écosse.

Le pilote est conscient de toute l'attention que suscite ce périple. Il se permet d'insister sur un point avec humour.