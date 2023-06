Une Fransaskoise est récompensée pour son projet sur l’intelligence artificielle

En tout, 55 élèves de la 4e à la 8e année, provenant de différents divisions scolaires de la Saskatchewan, ont exposé leurs projets en lien avec le patrimoine de la Saskatchewan ou du Canada.

Dans son projet intitulé L’intelligence artificielle dans les écoles, Sophie Dupeyron a mis l’accent sur l'impact de l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, sur le système éducatif canadien.

Son étude a également mis en évidence les effets contrastés de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel ainsi que la question de la supervision limitée exercée par les enseignants en ce qui concerne cette technologie.

Avant de choisir ce sujet, je me suis beaucoup renseignée sur les nouvelles. L'un des sujets qui revenaient le plus souvent était l’intelligence artificielle, et plus précisément ChatGPT. Alors je me suis dit pourquoi ne pas analyser ce sujet , déclare l’élève de 14 ans qui avait déjà été récompensée lors de la précédente édition de la Foire en 2022.

À côté de l’ IA j’ai choisi également les écoles, car je voulais bien interroger un peu les professeurs et connaître leur avis sur cette question , ajoute-t-elle.

Sophie Dupeyron manifeste un intérêt particulier pour la recherche et la communication. Elle nourrit également l'ambition de devenir journaliste. Photo : Fournie par la famille Dupeyron

Le processus de sélection pour participer à la Foire provinciale n'a pas été facile, explique Sophie Dupeyron. Cette dernière a dû franchir plusieurs étapes pour avoir la chance de participer à l'événement.

Tout d'abord, elle a dû obtenir l'approbation de ses enseignants avant que son projet ne soit officiellement soumis sur le site web de la Foire pour y être évalué et sélectionné par rapport à d'autres projets.

Dans mon projet, j’ai analysé l’aspect social de l’intelligence artificielle pour voir comment cet outil peut aider les élèves dans leurs parcours scolaires , précise Sophie Dupeyron. Des élèves utilisent l’ IA pour tricher dans leur travail, mais il ne s’agit pas de quelque chose de nouveau. C’est un fait qui existait avant même la sortie de cet outil.

Dans son projet, Sophie Dupeyron a mis l’accent sur l'impact de l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, sur le système éducatif canadien. Photo : Fournie par la famille Dupeyron

Selon Sophie Dupeyron, le ChatGPT pourrait être un bon moyen pour certains élèves qui rencontrent des difficultés à exprimer leurs idées . Aussi, elle pense que les professeurs doivent démontrer l’utilisation appropriée de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne, dans le but d'accompagner les élèves dans leurs recherches et dans des préparations pour l'avenir.

L’intelligence artificielle est utile également pour les enseignants. Les sites comme celui de ChatGPT peuvent les aider pour créer des plans de cours, ainsi que des questions pour les examens , estime-t-elle.

Cette dernière explique qu'elle n'avait pas anticipé sa victoire dans la catégorie des médias numériques.

J’étais vraiment surprise quand ils ont annoncé le résultat , souligne Sophie Dupeyron. Je ne pensais pas vraiment que je vais le gagner, car il y avait d’autres élèves qui ont utilisé des écrans pour présenter leur projet.

Elle attribue une contribution significative à sa réussite à ses enseignants de l'école Monseigneur de Laval, en particulier à Stéphanie Pain. J’aimerais souligner vraiment le travail exemplaire fait par mes enseignantes et enseignants, car ils ont beaucoup de mérite .

La coordinatrice de la Foire provinciale du Patrimoine, Katherine Gilks, exprime sa fascination envers l'enthousiasme que des participants ont manifesté à l'égard de ce projet.

Le travail des étudiants était remarquable : ils ont non seulement démontré leurs compétences en matière de recherche et leurs connaissances sur le sujet patrimonial qu'ils avaient choisi, mais aussi leur talent artistique et créatif , affirme-t-elle.

Parmi les participants ayant présenté leur projet en français, on compte également Thomas Spooner, Eva Megchun, Estelle Pulga, Avital David, Minda Liang, Kale Pagan, Wyatt Van de Sype, Ella Robert et Élise Sirois.