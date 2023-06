Environnement Canada prévoit un été nettement plus chaud que la normale

Tout en rappelant que le printemps a été très chaud cette année dans le nord de la Colombie-Britannique, dans les Prairies et les Territoires du Nord-Ouest, les experts de l’agence fédérale ont expliqué, lors d’un breffage technique, que certaines régions du nord du Canada ont enregistré des pics de 7 degrés Celsius au-dessus des normales saisonnières au printemps.

Des carences notables de précipitations dans les Prairies, dans le nord du Québec ainsi que dans les provinces de l'Atlantique ont, de leur côté, contribué à un assèchement précoce des régions boisées et engendré une saison aussi hâtive qu'intense de feux de forêt, d’un océan à l’autre.

Malheureusement, les prévisions estivales ne devraient pas donner de répit aux pompiers forestiers.

En effet, selon les prévisions d' ECCC s’échelonnant de la mi-juin à la mi-juillet, les probabilités de températures au-dessus des normales sont extrêmement élevées surtout dans l'Atlantique, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, dans le nord de la Colombie-Britannique et au Yukon.

De juillet à septembre, la tendance s’installe littéralement sur tout le territoire canadien, jusqu’à l’extrême nord du pays.

« Les modèles climatiques indiquent que le pays se réchauffe environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale, en particulier dans le nord, ce qui entraînera des phénomènes météorologiques plus dévastateurs. » — Une citation de Environnement et Changement climatique Canada

Des prévisions qui sont étroitement liées aux changements climatiques, selon les prévisionnistes. Les changements climatiques entraînent des températures extrêmes plus fréquentes que par le passé, augmentant la gravité des vagues de chaleur et contribuant à la sécheresse, aux feux de forêt et aux risques de fortes précipitations , note ECCC.

Dans un tel contexte, explique l'agence, ce type de prévisions saisonnières à long terme doivent être considérées dans l'optique de mieux prévenir les risques potentiels liés aux conditions météorologiques extrêmes.

Ce qui signifie en clair que les Canadiens doivent se préparer dès maintenant à une saison chaude davantage marquée par les feux de forêt, à des évacuations plus nombreuses et plus longues ainsi qu’à des vagues de chaleur et des sécheresses plus longues et plus intenses. Et ce, dès les semaines qui viennent.

En termes de précipitations, les Canadiens doivent aussi anticiper des précipitations plus intenses qui devraient accroître les risques d’inondation en milieu urbain, et les inondations côtières devraient augmenter dans de nombreuses régions du Canada en raison de l’élévation du niveau de la mer à l’échelle locale .

L’intensité moyenne des ouragans devrait également augmenter, mais pas le nombre total de cyclones tropicaux , précise Environnement et Changement climatique Canada.