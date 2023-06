Calgary se dit mieux préparée pour éviter des inondations historiques comme celles de 2013

Dix ans après les inondations des rivières Bow et Elbow qui ont dévasté de nombreuses parties du sud de l'Alberta, la Ville de Calgary dit être mieux préparée pour faire face à une crue des eaux, même si certains projets d'atténuation piétinent encore.

Calgary estime être plus résiliente qu'en 2013 grâce à toutes les mesures de mitigation mises en place. Selon le responsable de la gestion de l'environnement à la Ville, Frank Frigo, près d'un milliard de dollars ont déjà été investis pour améliorer les outils de prévision des rivières et mieux préparer la région.

Les vannes du réservoir Glenmore ont été rehaussées, doublant sa capacité. La rive de la rivière Bow, au centre-ville notamment, a été transformée pour mieux résister à une crue.

« Je suis très heureux d'indiquer qu'aujourd'hui, 55 % des risques que nous avions en 2013 ont été éliminés grâce aux investissements. » — Une citation de Frank Frigo, responsable de la gestion de l'environnement, Ville de Calgary

Ces travaux comprennent entre autres, selon la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, de nouveaux réservoirs et des améliorations de ceux qui sont existants, le remplacement des ponts, la restauration des berges et la protection contre l'érosion.

Nous travaillons sur le processus de berme au centre-ville, le mur de protection contre les inondations. Nous continuons à améliorer le drainage dans d'autres zones. Nous avons également doublé la capacité du réservoir en augmentant les vannes de 2,5 mètres. Nous continuons donc à faire tout ce que nous pouvons dans le cadre de nos compétences , déclare la mairesse.

En amont de la ville, sur la rivière Elbow, le chantier pour construire le réservoir sec à Springbank bat son plein. Lorsque ce projet sera terminé en 2025, Calgary aura ainsi réglé 70 % des risques qui existaient en 2013, selon Frank Frigo.

Elbow, c'est un investissement très important qui s'ajoute aux nouvelles vannes qui ont été placées sur la crête du barrage de Glenmore, en 2019. Grâce à cet investissement, le réservoir de Spring Bank Offstream permettra de faire face à des événements aussi importants que ceux de 2013 , affirme Frank Frigo.

Pour la rivière Bow cependant, le gros projet de réservoir est encore au stade de l'étude, explique Jyoti Gondek, qui ajoute que choisir le site et débloquer l'argent sont impératifs. Nous continuons à plaider en faveur de l'avancement de ce dossier, car nous savons qu'il s'agit d'une question extrêmement importante. Nous demandons vraiment à la province d'intervenir et de nous aider parce que l'atténuation en amont sera probablement le facteur qui aura le plus d'impact.

La mairesse encourage les Calgariens à faire pression sur leurs élus provinciaux afin d'obtenir un résultat plus rapide.

Avec les informations de Tiphanie Roquette et Scott Dippel