Nouveaux délais pour le tramway

Les consortiums qui veulent réaliser les infrastructures du projet de tramway de Québec diposeront de deux mois de plus pour déposer leurs soumissions techniques et financières. L'administration Marchand assure qu'elle n'accordera pas d'autres délais.

Le maire Bruno Marchand dit toujours espérer un feu vert final du gouvernement à l'automne pour passer en mode réalisation . Il admet que le calendrier se resserre, mais que le nouvel objectif est réalisable.

Ç’a été une demande des consortiums. On a accepté de retarder de quelques semaines. Ça ne change pas nos objectifs qui nous amènent au décret gouvernemental , prévu avant novembre.

La Ville de Québec avait déjà confirmé qu'elle déposerait plus tard son dossier d'affaires au gouvernement du Québec, étape cruciale dans la réalisation du projet. Ce document doit indiquer entre autres le coût final du projet et doit être analysé par les fonctionnaires avant d'être soumis aux ministres du gouvernement de François Legault. Le dossier devrait être déposé en juillet alors qu'il était prévu pour la fin mai.

Le modèle de rame d'Alstom est conçu pour affronter l'hiver de la ville de Québec, selon ses concepteurs. (Photo d'archives) Photo : Ville de Québec

Ŀes échéances que vous voyez légèrement bouger, elles ne changent pas tout. On ne commence pas le travail le 5 octobre. Le travail est commencé depuis des mois, des années avec le gouvernement. Le 5 octobre, on va avoir les informations finales concernant certains aspects indispensables, notamment le prix. On va avoir la finalisation des consortiums lorsqu'ils vont déposer leur offre , précise le maire Marchand.

Aucun autre délai accordé

Le maire prévient qu'il n'y aura pas de nouveaux reports pour le dépôt des soumissions.