Agression à Parent : Patrice St-Amand plaide l’intoxication

Patrice St-Amand était bel et bien à l’Hôtel Central Parent dans la nuit du 3 janvier 2020, mais dit ne conserver aucun souvenir de l’agression qu’il aurait commis sur l'ex-conseillère municipale de La Tuque Sylvie Lachapelle. L’accusé de 45 ans plaide l’intoxication avancée et a raconté au juge mardi, lors de son témoignage, tous les détails d’une virée en Haute-Mauricie au cours de laquelle il aurait ingéré de fortes quantités d’alcool et de drogues.

L’accusé avait pour habitude d’assister chaque année aux célébrations du Nouvel An à l’Hôtel Central Parent. Sur la route qui mène à La Tuque, il aurait ingéré au moins deux bières et quelques grammes de psilocybine, soit des champignons magiques. Un plein d’essence et l’achat de 24 bières fortes plus tard, il aurait mis le cap vers Lac-Édouard pour aller chercher un ami.

Constatant qu’ils seraient en retard pour la fête, les deux hommes ont décidé de retourner à La Tuque où St-Amand aurait consommé plusieurs autres bières et doses de psilocybine tout au long de la soirée. À la sortie des bars, déjà intoxiqué, il raconte avoir roulé en direction de Casey. Il avait l’intention d’y dormir quelques heures dans le chalet d’un club de chasse et de pêche privé. Il n’a toutefois pas pu s’y rendre, son véhicule s’étant enlisé dans la neige. Il dit avoir mis des heures à l’extirper de sa fâcheuse position, non sans poursuivre sa consommation d’alcool.

Il s’est finalement infiltré clandestinement dans un autre chalet vers 13 h. Incapable de dormir sans sa médication prescrite à cet effet, il dit avoir consommé d’autres bières avant de faire l’aller-retour vers son véhicule aux alentours de 23 h pour récupérer ses somnifères. Il fermera finalement l’œil au petit matin pour la première fois en près de 48 h.

À peine debout en après-midi, Patrice St-Amant reprend quelques consommations et quitte vers le relais Chez Ti-Rouge, appartenant à Daniel Laliberté. Il raconte y avoir consommé drogues, bières et quelques verres de vin.

Je suis tombé un peu blackout, je ne me souviens pas de tout ce que j’ai bu. Je les ai pris assez rapidement. Quand je suis arrivé, tout allait bien avec Daniel. J’ai perdu la carte. Je me souviens d’être revenu à moi et qu’il me demandait de baisser le volume de ma musique parce que le groupe de motoneigistes voulait manger , explique-t-il.

Expulsion

Daniel, c’est le propriétaire du relais de motoneige. Selon Patrice St-Amand, l’homme l’aurait secoué pour le réveiller. Il l’aurait sommé de boire une dernière bière s’il en avait envie, mais de quitter les lieux ensuite, ce qu’il aurait fait vers 21 h. Un témoin de la défense, Raphaël Lavallée, confirme que St-Amand était à ce moment en état d’ébriété.

J’étais trop chaud et trop magané pour chauffer ma motoneige. C’est Jason [son ami qui l’accompagnait] qui a conduit. À la station d’essence, j’ai mis du diésel dans ma motoneige au lieu de mettre du gaz normal tellement j’étais intoxiqué. On a dû siphonner le réservoir. J’ai mis de l’essence et j’ai conduit jusqu’au Central , poursuit Patrice St-Amand.

Il dit y avoir discuté calmement avec sa propriétaire et d’autres clients. Sylvie [Lachapelle] m’a demandé comment ça que je n’étais pas présent comme d’habitude le 31 décembre. Elle m’a présenté sa nouvelle employée. On a bu de la bière et des shooters.

Il ne se souvient pas du moment où Sylvie Lachapelle a quitté l’auberge pour une première fois, mais dit avoir un souvenir clair du moment où il lui a demandé d’être prudente sur la route puisqu’elle avait consommé de l’alcool , raconte-t-il. Il dit l’avoir félicité pour son travail à l’hôtel de ville de La Tuque.

Patrice St-Amand affirme ne se souvenir d’aucun des évènements qui lui sont reprochés.

Des caméras de surveillance de l’établissement ont capté une discussion où on voit un homme qui ressemble en tous points à l’accusé perdre les pédales et attaquer Sylvie Lachapelle durant de longues minutes avant de prendre la fuite.

Mon prochain souvenir, j’étais en motoneige et je venais de tomber. Je me suis cassé la clavicule. Ça a fait tellement mal que je suis revenu à moi.

L’accusé est retourné au chalet qu’il avait précédemment infiltré. Il y a ouvert le réservoir de propane espérant mettre fin à ses jours . Rien à voir avec l’agression, a-t-il répondu au procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Sylvie Lachapelle à l'hôpital, quelques heures, après son agression (Photo d'archives) Photo : Courtoisie de la famille de Sylvie Lachapelle

C’est presque un cirque de l’entendre. Ça n’a aucun bon sens. On s’y attendait, il essaie de se défendre, mais la vidéo et les preuves y sont , a soupiré à sa sortie de salle sa présumée victime, Sylvie Lachapelle, excédée par la lenteur des procédures judiciaires. L’agression est survenue il y a plus de trois ans.

Les plaidoiries se tiendront mercredi au palais de justice de La Tuque.