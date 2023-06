Les communautés mi’gmaw de la Gaspésie célèbrent le solstice d’été

Dès 9 h , les participants sont invités à une parade, débutant par une cérémonie de grande entrée, rythmée par des chants et des danses traditionnelles. Les élèves sont invités à y prendre part.

Des discours de membres importants de la communauté, ainsi que des activités ludiques telles que du tir-à-l’arc, des maquillages et des tirages sont prévus.

L’évènement, qui pourrait accueillir une centaine de personnes est ouvert aux membres de la communauté, mais aussi aux gens de la région.

C'est très important, car c’est une célébration de notre culture , souligne Terra Laroque, secrétaire de l’école. C’est elle avec l'aide de ses collègues qui a préparé les locaux de l’école pour accueillir la fête.

Les deux autres communautés mi’gmaw de la Gaspésie sont aussi conviées à cette célébration, généralement appréciée des élèves de l'école Wejgwapniag.

Un souper barbecue devrait satisfaire les plus gourmands. L’idée, c’est de se rassembler, de montrer ce que nous faisons, comme la lusgnign [ou bannique], notre pain traditionnel , explique Mme Laroque.

Du côté de Gespeg, les gens vont plutôt se réunir en famille, selon le chef Terry Shaw. On reste chez soi pour célébrer , dit-il. Le conseil donne d'ailleurs congé aux employés pour l'occasion.

À Gespeg, c’est plutôt vers la fin du mois d’août qu’aura lieu leur grand rassemblement, leur Mawi'omi. C’est important de faire connaître qui nous sommes dans le processus de réconciliation [...] de prendre la responsabilité du partage d’information , croit le chef.

Le leader mi’gmaw assure que toutes les personnes dans le territoire gaspésien, autochtones comme allochtones, seront conviées lors de cet évènement qui clôturera l’été.

À Listuguj, ceux et celles qui voudront prendre part aux célébrations devront se rendre au terrain de baseball de la communauté. Au programme, un château gonflable, des maquillages, des tirages et même un DJ, pour faire le bonheur de petits et grands.