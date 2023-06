La piscine Richelieu à Chicoutimi restera fermée en raison du manque de sauveteurs

La Ville de Saguenay aimerait recruter huit sauveteurs de plus pour surveiller les baigneurs durant la saison estivale. Dans l’arrondissement de Chicoutimi, elle est contrainte de garder la piscine Richelieu, au parc Saint-Joachim, fermée en raison de la pénurie de personnel.

La piscine Saint-Mathias a été la première à ouvrir mardi. Elle sera suivie des piscines Rosaire-Gauthier et Saint-Alexis le 24 juin, puis des piscines De la Colline, Saint-Philippe et Alcide-Reid le 26 juin.

Cette année, la municipalité a réussi à embaucher 15 sauveteurs et 13 aides-sauveteurs, pour un total de 28 employés. Mais il en faudrait au moins huit de plus pour pouvoir offrir des services complets aux citoyens friands d’une saucette sous le soleil.

Il en manque huit pour opérer au minimum, pour respecter les horaires qu’on a prévus et ouvrir l’ensemble des piscines extérieures. Et à huit, je ne suis pas encore hyper confortable. [...] On continue à opérer, mais il ne faut pas que personne ne tombe malade , indique le porte-parole Martin Lavoie.

Près de la moitié de l’équipe constituée pour cet été est composée d’aides-sauveteurs, qui ne peuvent travailler seuls, sans être accompagnés d’un sauveteur qualifié de 17 ans et plus.

C’est tout un casse-tête l’opération des piscines cette année, malgré que le salaire soit quand même rendu à 22,82 $ et 21,90 $ [de l’heure] pour les assistants. La pénurie fait en sorte que le privé s’ajuste. Dès qu’on hausse les salaires, au privé on offre plus , se désole Martin Lavoie.

« Les jeunes magasinent. Ils ont cette possibilité-là. » — Une citation de Martin Lavoie, porte-parole de la Ville de Saguenay