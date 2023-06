Célébrer la mort dans sa beauté

La mort est crainte, la mort secoue, la mort est aussi parfois source de soulagement. Des romans, des poèmes, des chansons : la mort demeure un thème universel qui inspire depuis des siècles et qui fascine en raison de son caractère inconnu.

En devenant célébrant de funérailles, Claude Boutin s’est donné pour mission d’offrir aux familles endeuillées un ticket pour un doux voyage vers la paix.

Julien est parti sans crier gare, laissant ses proches ravagés par la peine. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Julien* (prénom fictif) a commis l’irréparable un soir de mars. Il avait trop marché, sa besace pesant lourd sur une paire d’épaules jeune de 30 ans. Il n’a pourtant jamais manqué d’amour, de rires et d’attention. Julien était aux prises avec un mal de vivre qui avait tracé devant lui un corridor d’ombre à perte de vue et plombé son regard.

Il est parti semer son désespoir aux quatre vents pour ne laisser, au bout du compte, que des particules de sa vie dispersées dans l’air d’un printemps trop froid.

Ses parents, ses frères et sœurs, eux, sont restés à l’orée du vide, dans un Saguenay de neige salie, atterrés par la décision sans appel de celui qu’ils adoraient.

Le suicide de Julien et sa façon d’atteindre l’imperturbable quiétude sont devenus des événements courants pour Claude Boutin.

Depuis quelques mois, celui qui a été formé comme professeur de chant consacre une bonne partie de son temps à la préparation de cérémonies funéraires qu’il veut déridées et à l’image du disparu.

Claude Boutin n'a qu'une envie : faire du bien aux personnes endeuillées. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Sur une cinquantaine de célébrations qu’il a tenues en mémoire de défunts, près de la moitié l’ont été en hommage à des personnes parties sans mot dire, souvent trop tôt et dans des circonstances tragiques, laissant dans leur sillage des proches submergés par les flots tumultueux de la peine et de l’incompréhension, en grand besoin d’apaisement.

Destiné à faire du bien

Certains événements significatifs ont conduit Claude Boutin à célébrer l’amour et la vie. D’abord, une expérience de mort imminente à l’âge de sept ans après avoir contracté une violente bactérie. Ensuite, le décès de personnes qu’il aimait.

Le célébrant laïque arrive à nommer l’innommable, à faire d’un suicide ou d’un violent accident de la route un événement sur lequel il est possible de mettre des mots et d’accoler une musique.

Mais comment célébrer avec respect et beauté le tragique suicide d’une jeune femme de 19 ans ou celui d’un jeune homme comme Julien, qui a tiré le rideau sur le printemps de son existence?

Peu importe les raisons qu’il avait de poser ce geste, nous avons tous le droit de ne pas comprendre son départ. Nous avons tous le droit de ne pas être d’accord, nous avons tous le droit de lui en vouloir, nous avons tous le droit d’être en colère. Oui, nous avons le droit de ressentir tout ça, mais nous n’avons aucun droit de juger un geste qui est incompréhensible pour nous. - Extrait d’une réflexion proposée par Claude Boutin lors d’une célébration

La musique coule dans les veines de Claude Boutin depuis ses balbutiements. Au son de l’orgue de sa mère Rolande, il a grandi, heureux, au sein d’une famille de quatre enfants, en banlieue de Québec.

Il est à la direction artistique du Festival de la chanson de Saint-Ambroise, au Saguenay, où il vit depuis 14 ans. Claude Boutin est devenu maître dans l’art de provoquer la communion entre la poésie des textes et le lyrisme de la musique. C’est d'ailleurs grâce à cette capacité de savoir allier les notes et les mots, le tout bonifié d’un flair pour la mise en scène, qu’il a tissé les premières mailles de son parcours singulier.

Tu peux pleurer son départ ou tu peux sourire parce qu’il a vécu. Tu peux fermer les yeux, espérer qu’il revienne, ou ouvrir les yeux et voir qu’il est parti.Tu peux pleurer, te renfermer, être vide, tourner le dos, ou tu peux faire ce qu’il aurait voulu. Sourire, aimer, rire à gorge déployée, se rassembler, passer du temps avec les gens que vous aimez, jouer de la musique, admirer les couchers de soleil, écouter des films d’horreur, tripper sur les phénomènes météo, jouer à des jeux vidéo ou chasser des Pokémon Go. - Extrait d’une réflexion proposée par Claude Boutin lors d’une célébration

Des notes, des roses et des plumes

Dans une petite chapelle de Chicoutimi, Claude accueille les proches de Julien. En filigrane, le rock grinçant de System of a Down, puis le rap impétueux d’Eminem. Plus tard, la famille entendra les notes vaporeuses de la pianiste Alexandra Streliski. Julien l’adorait.

Les cérémonies de Claude Boutin sont colorées et personnalisées. Elles se situent aux antipodes des rituels classiques où l’humour n’a pas sa place et où les musiques de circonstance résonnent entre les murs de l’église comme des lamentations.

Dans des cas comme celui de Julien, il ne faut pas s’attendre à des chansons comme Si Dieu existe de Claude Dubois ou Perce les nuages de Patrick Normand. On n’ira pas là. On va y aller avec de quoi d’un peu plus en accord avec lui , explique Claude Boutin aux proches réunis.

Claude Boutin a su dès l'âge de sept ans qu'il était destiné à faire du bien. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Celui qui affiche un grand calme se définit comme un créateur de moments porté par l’émotion. Pour la cérémonie en l’honneur de sa mère Rolande, l’odeur des roses parfumait l’enceinte. Pour Julien, la légèreté des plumes était offerte en baume. Il connaissait évidemment moins bien Julien que sa propre mère.

J’écris un hommage comme si j’avais connu la personne. J’ai le devoir et la responsabilité de ne pas dire n’importe quoi , lance-t-il.

Il a rencontré chacun des membres de la famille et a passé des heures à plancher sur le déroulement de la cérémonie, de la rédaction des textes jusqu’aux montages audio et vidéo.

Je vous invite à prendre une plume. Vous avez le choix de la garder, ou encore de vous diriger vers un endroit qui vous fait du bien, soit en montagne, sur un cap, au bord de l’eau. Peu importe où, et peu importe quand. Vous pourrez ainsi laisser s’envoler votre plume au vent, accompagné de vos plus belles pensées pour Julien. - Extrait d’une réflexion proposée par Claude Boutin lors d’une célébration

Le célébrant a invité les proches de Julien à prendre une plume et à la laisser voler à la mémoire du disparu. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Malgré les images mystiques que l’on accole souvent à la mort en la comparant à un voyage, une transition ou le début d’une nouvelle ère, il n’en demeure pas moins qu’il est question du décès d’un être humain, parfois dans un contexte sordide.

Je n’essaie pas de convaincre les gens qu’il y a quelque chose après. Ce n’est pas mon rôle , convient Claude Boutin, que l’on perçoit tout de même animé d’une certaine spiritualité.

Peut-être en a-t-il besoin pour faire son travail de célébrant, lui qui s’adresse à des familles en miettes, frappées de plein fouet par une perte aussi cruelle que soudaine, et qui se lance pour défi d’accrocher au moins un sourire sur chaque visage lors des cérémonies qu’il dirige.

Je ressens une grande satisfaction à faire ce travail. Je reçois beaucoup de reconnaissance de la part des proches, parce que j’ai pris le temps de connaître cette personne qui était si chère pour eux. Je prends ce travail très au sérieux. C’est aussi une question de respect envers l’être humain. Devenir célébrant, pourquoi ? Simplement parce que j’ai un besoin profond de faire du bien aux gens , confie-t-il.

Une balafre en plein cœur

Pour de nombreuses familles endeuillées, le fait de poser les yeux sur leur proche une dernière fois facilite le deuil.

Claude, lui, a l’impression de s’adresser directement à la personne dont il fait l’ultime éloge. Il a aussi la conviction que sa démarche sortie du cadre traditionnel des funérailles religieuses peut favoriser la cicatrisation de la plaie infligée par le deuil.

Cette balafre en plein cœur, Myriam Larouche l’a subie deux fois.

Lors du suicide de son frère il y a 26 ans, elle ne connaissait pas Claude. Les cérémonies religieuses étaient alors en vogue. La mort de Steeve, alors qu’elle était en voyage, l’a anéantie. Rentrée au bercail en urgence, le salon funéraire avait accueilli les visiteurs pendant une journée entière, à la demande de la famille, sans elle.

Jamais plus Myriam Larouche ne voulait vivre pareil cauchemar.

Steeve et moi, on était extrêmement proches. On n’avait même pas besoin de se parler pour se comprendre. J’avais tellement de peine. Tout le monde a pris ma place , se remémore la propriétaire de la ferme L’Orée des champs, un petit coin de paradis au Lac-Saint-Jean.

Myriam fait pivoter le jonc qu’elle porte à l’auriculaire. L’alliance que son frère âgé de 23 ans devait recevoir de sa fiancée la semaine suivant sa mort. Elle tourne ses yeux laqués de larmes vers Claude Boutin.

Je n’avais pas Claude à l’époque, mais je suis restée en contact avec Steeve en rêve. Il était infiniment heureux et chaleureux. Il ne fallait juste pas que je demande pourquoi , raconte Myriam.

Pour Lucie

Le 28 avril 2023, Lucie Girard, la mère de Myriam, a poussé son dernier souffle à l’hôpital, une semaine seulement après avoir appris qu’elle était atteinte d’un cancer généralisé. La nouvelle a laissé ses six enfants vivants sous le choc.

Lucie ne voulait pas terminer ses jours en maison de soins de fin de vie. Elle est morte à l'hôpital, une semaine après avoir reçu un diagnostic de cancer. Claude a célébré la vie de cette femme unique aux yeux de sa famille. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Elle a refusé d’aller dans une maison de soins de fin de vie. Elle ne voulait rien savoir. Elle a connu une fin de vie enragée. Je voulais qu’elle parte en paix et lui offrir toute la douceur qu’elle méritait tellement , poursuit Myriam Larouche.

S’il y avait une certitude, pour Myriam, c’est que la vie de sa mère ne serait pas célébrée dans une église. Claude, qu’elle avait côtoyé dans le cadre de son travail et avec qui elle a eu une rencontre des âmes allait orchestrer l’au revoir de Lucie sans formalité et en toute liberté.

« Sa force a toujours été nous, sa famille. Elle a vécu sa vie pour nous. Maintenant, c’était à son tour d’être célébrée. » — Une citation de Myriam Larouche

Claude Boutin a déniché un guitariste. Les 21 petits-enfants de Lucie ont déposé une rose rouge sur son cercueil. Ses 11 arrière-petits-enfants en ont ajouté des blanches. Et c’est ainsi qu’est partie Lucie, au son de la guitare, son instrument préféré.