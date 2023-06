Portage-Lisgar, circonscription de près de 70 000 électeurs inscrits, demeure un bastion conservateur. Branden Leslie, ancien directeur de campagne de la députée Candice Bergen, a récolté 64,7 % des votes, soit 20 215 voix.

Le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, qui tentait de se faire élire dans la communauté rurale, a récolté pour sa part 17,3 % des votes, soit 5349 voix.

Lors des dernières élections fédérales, en 2021, le candidat du Parti populaire, Solomon Wiebe, avait obtenu près de 22 % des voix, ou 9790 votes, arrivant en seconde place derrière Candice Bergen.

Le taux de participation était de 40 % lors des élections partielles de lundi.

Maxime Bernier heureux des résultats

D’après le chef du Parti populaire, sa courte campagne aura été la cause de sa défaite. Les gens ont commencé à apprendre à me connaître à la fin de la campagne et je pense que la campagne de peur des conservateurs a fonctionné un peu , affirme Maxime Bernier.

On a essayé de me discréditer , ajoute-t-il, à l’endroit du parti de Pierre Poilievre.

Toutefois, le Québécois se dit heureux des résultats. Je suis bien content parce que selon les médias traditionnels, je devais avoir aux alentours de 10 % et là, on va terminer aux alentours de 20 % , s'est-il réjoui, lundi soir.

Et moi, qui viens du Québec, qui est venu ici pendant un mois faire campagne, j’ai eu ce 20 %, donc c’est juste un commencement et le Parti populaire est là pour rester , affirme le candidat défait.

Pour Maxime Bernier, le débat des chefs de 2025 est déjà visible à l’horizon. Ce sera une autre opportunité pour croître et avoir plus d’appui , déclare-t-il.

« Je suis très optimiste pour l’avenir. » — Une citation de Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada

Certains de ses partisans se sont néanmoins dits déçus lorsque les résultats sont tombés, en fin de soirée, lundi.

Je pensais que c'était la circonscription dans laquelle nous réussirions à percer, mais je suppose que les gens ont besoin de souffrir un peu plus , déclare le partisan et ancien candidat du PPC , Mark Friesen.

Le changement prend du temps , estime Patrick Allard, un autre partisan.

On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend et je pense que nous avons beaucoup appris. Il y a encore une grande demande pour le parti populaire dans Portage-Lisgar , ajoute-t-il.

Branden Leslie, un vrai conservateur

Selon Branden Leslie, les électeurs de Portage-Lisgar ont vu clair dans le jeu de son adversaire du Parti populaire du Canada.

Le gars était un opportuniste. Il a été parachuté ici, il ne représentait pas les valeurs d'ici , en écho à un reproche qui a été répété au candidat québécois à maintes reprises.

Le candidat conservateur Branden Leslie a célébré sa victoire électorale dans Portage-Lisgar lundi soir. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Il pensait leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Les électeurs ont choisi un gars qui comprend leur communauté, qui représente leurs valeurs et qui est prêt à les représenter. Je suis un vrai conservateur , a lancé le vainqueur en mêlée de presse, lundi.

Une performance non négligeable

D’après Geneviève Tellier, professeure en études politiques à l'Université d'Ottawa, la campagne a été ardue pour le chef du Parti populaire.

On a beaucoup reproché à M. Bernier d’être un parachuté et de venir du Québec, de ne pas connaître les enjeux manitobains ou la circonscription , explique-t-elle, en entrevue à l'émission Le 6 à 9, mardi.

Cependant, le nombre de votes obtenus dans Portage-Lisgar est non négligeable, selon la politologue. Ce que ce résultat nous dit, c’est qu’il y a quand même des gens qui appuient le Parti populaire du Canada.

Maxime Bernier ne gagnera néanmoins pas la prochaine élection, affirme Mme Tellier. Les électeurs de droite pourraient considérer qu’il est plus sûr de voter pour le parti de Pierre Poilievre, d’après elle.

Mais on ne peut pas ignorer M. Bernier et M. Poilievre ne peut pas l’ignorer , souligne-t-elle.

Avant les prochaines élections, Maxime Bernier devra s’assurer de ne pas former un parti à une seule personne, estime la politologue.

Consolider son équipe avec des candidatures de valeur sera selon elle son plus grand défi.

Avec les informations d'Anne-Louise Michel et de Mohamed-Amin Kehel