Mobilisation pour éviter le transfert de 7 élèves d’une école primaire de Waterville

La classe de première année serait trop nombreuse en ajoutant ces élèves. Tout indique que les enfants touchés iraient à l'école Saint-Antoine, dans le secteur Lennoxville.

Le Centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) va annoncer les transferts administratifs seulement au mois d'août. D'ici là, les enfants et leurs parents nagent dans l'incertitude sur ce qui les attend à la prochaine rentrée.

Des mères redoutent déjà de devoir annoncer la nouvelle à leur enfant. Je n'ose même pas imaginer comment je vais lui expliquer ça, qu'il va devoir quitter ses amis. Mon fils, comme les autres enfants, va vivre du stress, de l'anxiété, un sentiment d'abandon. Comment expliquer à un enfant qu'on ne les abandonne pas, que c'est le système qui décide à notre place? se demande l'une d'elles, Vanessa Munoz.

Cette dernière craint également que ce transfert complique grandement sa vie familiale si son fils fréquente une école de Sherbrooke à une quarantaine de minutes de transport en autobus de chez elle. Elle travaille à Coaticook et ses deux plus jeunes fréquentent une garderie à Magog.

Les parents touchés ont mis en ligne une pétition réclamant l'ouverture d'un nouveau groupe dans leur école pour éviter le transfert.

Trop d'enfants sont inscrits à l'École primaire de la Passerelle de Waterville à la prochaine rentrée. Des élèves devront être changés d'école. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Le secrétaire général et directeur du service des communications au CSSRS, Donald Landry, rappelle que rien n'est certain à l'heure actuelle. Ce qui se passera au cours des prochaines pourrait avoir un impact sur les transferts. On tient compte des déménagements, des gens qui choisiraient une autre école ou l'école à la maison. Il y a des situations de transfert qui se résorbent au mois d'août. Il est possible que l'on puisse ouvrir une deuxième classe, mais il faut savoir qu'à la Passerelle, le seul local qui reste, c'est la bibliothèque. Il a aussi tout l'enjeu du financement.

Chaque année, bon an mal an, entre 150 et 200 élèves sur 12 000 enfants qui fréquentent le primaire doivent être transférés d'école au sein du CSSRS. Au total, 11 écoles primaires devraient dépasser leur capacité d'accueil l'automne prochain.

Avec les informations de Marion Bérubé