Le feu de Lebel-sur-Quévillon fait 18 fois le parc d’Aiguebelle

En superficie, c’est l’équivalent d'environ 18 fois le parc national d'Aiguebelle.

C’est ce qu’a révélé le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, lors de sa mise à jour quotidienne, mardi avant-midi.

« La situation reste préoccupante et elle sera toute la semaine, étant donné les températures chaudes qu’on annonce. » — Une citation de Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quévillon

La fumée était particulièrement présente dans la ville en matinée, mardi. Des capteurs seront d’ailleurs installés mercredi sur le centre communautaire de Lebel-sur-Quévillon pour mesurer la qualité de l’air et mieux informer les citoyens.

Pour les citoyens ayant des problèmes de santé qui pourraient s’aggraver en raison de la présence de fumée, il est fortement recommandé de porter le masque N95 et, si c’est possible pour vous, de vous déplacer à des endroits où il y aurait moins de fumée. Nous vous invitons à considérer cette option pour votre santé et votre bien-être , a souligné le maire Lafrenière, en rappelant que des masques N95 sont disponibles au centre de santé de Lebel-sur-Quévillon.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La reprise de Nordic Kraft attendra

Côté industriel, la reprise des opérations à l'usine Nordic Kraft était prévue cette semaine, mais elle a été repoussée au 28 juin.

La population peut retourner dans la municipalité depuis dimanche après une évacuation qui aura duré plus de deux semaines. Une autre évacuation pourrait toutefois être ordonnée à n'importe quel moment, puisque des feux de forêt se trouvant près de la ville et ne sont toujours pas maîtrisés.

De nombreux produits combustibles sont présents sur le site de l’usine de pâte kraft, par exemple pour le processus de décomposition de la fibre de bois et pour blanchir la pâte. La pâte kraft de l’usine est principalement destinée à la fabrication de papier de toilette ou d'emballage alimentaire.

Depuis jeudi dernier, on a des véhicules-citernes avec des capacités de 50 000 litres d’eau chacun. Ils projettent de l’eau sur le site pour en assurer une plus grande sécurité. On a aussi des gicleurs sur les piles de biomasses, encore là pour en assurer une sécurité. À ce stade-ci, ce qu’on doit avoir en tête, c’est l’arrivée de tisons sur le site , explique Frédéric Verreault, directeur exécutif au développement corporatif chez Chantiers Chibougamau.

Chantiers Chibougamau repousse la reprise des opérations à Lebel-sur-Quévillon ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Des matins en or Chantiers Chibougamau repousse la reprise des opérations à Lebel-sur-Quévillon. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Invitation à la prudence à La Reine

À La Reine, en Abitibi-Ouest, la mairesse Fanny Dupras-Rossier invite ses concitoyens à demeurer prudents et à respecter les mesures de sécurité, comme l’interdiction de circuler en forêt ou encore d’allumer des feux à ciel ouvert et d’utiliser des feux d'artifice.

Mme Dupras-Rossier rappelle que l’incendie 281, qui a menacé la petite localité de Normétal, n’est pas encore maîtrisé et qu'il pourrait ainsi gagner en force.

La météo annonce du beau temps chaud et sec, on a eu le message de la SOPFEU de faire attention, elle s’attend probablement à de nouveaux feux, déjà qu’il y en a beaucoup. Il s'agit juste d’être sur nos gardes , a-t-elle mentionné à l'émission Ça vaut le retour.

Fanny Dupras-Rossier, mairesse de La Reine, en Abitibi-Ouest. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

Fanny Dupras-Rossier rappelle que les incendies en cours ne menacent pas la municipalité de La Reine. Elle tient toutefois à éviter que de nouveaux feux de forêt s'enclenchent sous l'effet d'activités humaines.

On essaie de faire le message, de donner des consignes, mais je pense que le message global serait d’utiliser son bon sens en tant que personne responsable et habitant de ce territoire , a-t-elle signalé.

Si elle juge cette situation difficile, la mairesse de La Reine précise qu'elle se tient prête à toute éventualité.

Inquiétudes à l’approche de la Fête nationale

En point de presse mardi matin, la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette Vézina, a appelé les Québécois à la prudence à l’approche de la Fête nationale du Québec, la fin de semaine prochaine.

On va demander à la population, aux organismes de la société civile et aux municipalités d’user d’une extrême prudence dans l’organisation des festivités. La dernière chose qu’on souhaiterait, c’est que les célébrations contribuent à aggraver la situation des feux de forêt au Québec , a exprimé la ministre.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, lors de sa rencontre avec le maire Lafrenière, vendredi dernier (le 16 juin) à Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Pas de feux de joie, dit la mairesse Dallaire

Cet appel à la prudence a été réitéré par la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, lors de la séance du conseil municipal, lundi soir.

Il est toujours interdit de faire des feux, que ce soit à ciel ouvert ou avec un foyer pare-étincelle, ou des feux d’artifice , a précisé Mme Dallaire.

Pour plusieurs d’entre nous, la Fête nationale rime avec feux de joie, mais cette année, nous devrons faire différemment. Alors, s’il vous plaît : aucun feu de joie, aucun feu d’artifice. Soyons prudents parce qu’on a un territoire et des gens à protéger , a-t-elle signifié.

La mairesse Dallaire a aussi fait savoir que les membres du Service incendie de Rouyn-Noranda patrouilleront le territoire pour faire respecter la réglementation.

(Avec la collaboration d'Annie-Claude Luneau et d'Emily Blais)