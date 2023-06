Québec connait la plus faible croissance du PIB au pays

La Région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec a enregistré en 2022 la plus faible croissance économique des principales RMR canadiennes, avec un taux de 1,5 %.

La croissance de 1,5 % est un retour à ce qu'on connaissait avant la pandémie alors que la moyenne des dix dernières années est de 1,7 % , indique Alexis Mc Clich, économiste chez Québec International. En 2021, la croissance a été de 5 %.

Selon les plus récents bilans de Québec International sur la croissance économique, c'est Calgary qui arrive au premier rang avec une croissance 4,3 %. Vancouver arrive au septième rang avec un PIB en hausse de 2,4 %.

Le PIB de la RMR de Québec a atteint 40,1 milliards en 2022. C'est le plus élevé jamais enregistré, devant celui de 2019 à 39,7 milliards.

L'économiste explique cette plus faible croissance par la pénurie de main-d'œuvre alors que le taux de chômage est le plus faible des huit grandes RMR à 1,7 %.

« Dans la région, on connait un vieillissement démographique qui est plus important qu'ailleurs. Il y a plus de gens qui sortent du marché du travail que de gens qui y rentrent. C'est le cas un peu partout dans la province. » — Une citation de Alexis Mc Clich, économiste, Québec International

Croissance plus faible que prévu

Le Conference Board du Canada prévoyait pourtant une croissance de 3,4 % pour 2022. La surestimation de la croissance a été notamment causée par une recrudescence de l’inflation en 2022 , indique Québec International.

On ne connaissait pas encore le contexte géopolitique [...] et à quel point la Banque du Canada allait hausser le taux directeur , ajoute M. Mc Clish.

Le nombre de postes vacants est toutefois en baisse au premier trimestre de 2023. Il a diminué de 16 % dans la Capitale-Nationale et de 18 % dans celle de Chaudière-Appalaches en une année. Il y avait 31 495 postes vacants dans les deux régions au premier trimestre de 2023. Photo : getty images/istockphoto / Franck-Boston

Année difficile à venir

Les économistes de Québec International affirment que l’année de 2023 sera difficile avec une prévision de l’augmentation du PIB à 0,4 %, la plus faible au pays.

Une baisse marquée qui s'explique par un ralentissement de la consommation des ménages à prévoir, croit l'organisme. Les hausses du taux directeur peuvent prendre de 12 à 36 mois avant de faire effet sur la consommation , rappelle M. Mc Clish.

À cela s'ajoute le contexte géopolitique difficile et le taux de chômage toujours en baisse depuis le début de l'année.

Bruno Marchand, maire de Québec. Photo : Radio-Canada

Le politique n'est pas la source du problème , dit Marchand

Bien que Bruno Marchand déplore que la croissance économique de la RMR de Québec soit plus faible qu'ailleurs, il ne croit pas que le politique [soit] la source du problème.

« L'économie, c'est beaucoup plus que l'action d'un maire. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Il croit néanmoins que de rajeunir la population par l'immigration est un impératif pour la suite des choses.

Le maire est d'avis que pour être attractif, il faut des solutions de mobilité autre que ce qu'il y a en ce moment. C'est l'un des principaux rôles que la Ville peut jouer pour améliorer l'économie de la région, croit-il.

Patrick Paquet, chef de Priorité Québec. Photo : Radio-Canada

Bruno Marchand se traine les pieds soutient Paquet

Le chef de la deuxième opposition à l'Hôtel de Ville croit que ces nouvelles données sont un signal clair que le maire doit agir. On doit avancer des sommes, on doit provoquer, on doit amener de bons projets à Québec comme l'ancienne administration le faisait avant , lance Patrick Paquet.