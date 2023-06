L’annulation de traverses a explosé depuis 2020 à STQ

Les usagers de la grande région de Québec paient le prix des différents bris de navires et problèmes d'opérations sur les traverses de Québec-Lévis et de L’Isle-aux-Coudres. Le nombre de voyages annulés a explosé à la Société des traversiers du Québec (STQ) depuis 2020, surtout celle qui dessert le Vieux-Québec.

En 2022, 11,8 % des voyages ont été annulés entre Québec et Lévis par rapport à ceux qui étaient prévus. Cette proportion avait atteint 15,2 % en 2021. La STQ a dû opérer la traverse à un seul navire à de nombreuses reprises à cause de bris d’équipement et pour pallier la traverse de L’Isle-aux-Coudres.

Pour L’Isle-aux-Coudres, le taux d’annulation est passé de 5,1 % à 3,8 % entre 2021 et 2022.

En 2020 et en 2019, les taux d’annulation étaient beaucoup plus faibles pour ces deux traverses selon les rapports annuels de la STQ , dépassant à peine le 1 %.

Les enjeux de bateaux pour assurer la traverse de Saint-Joseph-de-la-Rive ont été particulièrement problématiques dans les dernières années. Comme c’est le seul lien de L'Isle-aux-Coudres avec le continent, pour assurer un service de base, en mai, par manque de navire disponible, un hélicoptère a dû être appelé en renfort pour assurer la traversée.

Selon des documents obtenus grâce à la loi d’accès à l’information, 161 passagers ont fait le voyage par hélicoptère entre le 3 et le 15 mai. La journée du 7 mai a de loin été la plus occupée à cause de l’arrêt complet du NM Svanoy, 59 transports ont dû être faits par hélicoptère.

Le service d'hélicoptère a aussi été offert pour pallier le service réduit du NM Svanoy en raison du manque de formation de son équipage. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Tous ces voyages annulés incluent ceux que classe la STQ comme étant des annulations hors contrôle, puisque la société d’État y compile entre autres les annulations en raison de bris. Ces données comprennent aussi les annulations pour des raisons de conditions météorologiques et par absence de passagers.

Des bris de traversiers qui coûtent cher

Selon des documents obtenus grâce à la loi d’accès à l’information, depuis 2020, près de 350 traverses ont été annulées spécifiquement en raison de bris sur ces deux trajets.

Seulement en 2023, les bris de propulseur du NM Lomer-Gouin ont mené à 53 annulations sur le trajet Québec-Lévis alors que l’échouement du NM Félix-Antoine-Savard entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive en a occasionné 26.

La STQ a déboursé plus de 70 millions de dollars entre 2020 et 2022 pour réparer et entretenir cinq de ses navires qui offrent les traverses entre Québec et Lévis ainsi que celle de L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive.

C’est de loin le NM Joseph-Savard qui aura coûté le plus cher à réparer avec une facture totalisant un peu plus de 45 millions de dollars depuis 2020.

Plus de bateaux cet été

Le NM Félix-Antoine-Savard est sorti de cale sèche, le 30 mai, pour reprendre le chemin de L'Isle-aux-Coudres. Et, le NM Lomer-Gouin a finalement pu reprendre du service sur la traverse Québec-Lévis le 16 juin.

Le NM Joseph-Savard est toujours en réparation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Le NM Joseph-Savard sera de retour début septembre. La STQ ne lui a pas encore attribué une traverse.

Le NM Radisson sera remis au service de la traverse Québec-Lévis à la mi-juillet avant d’être mis à l'arrêt à nouveau début décembre. Il servira de navire de relève aux deux traverses.

Avec des informations de Marika Wheeler et de Colin Côté-Paulette