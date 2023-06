La Binerie Chik quitte le centre-ville de Trois-Rivières

La Binerie Chik s’installera dans l’ancien restaurant L’Acropole. La copropriétaire du restaurant, Valérie Côté, affirme que ce n’est pas à cause de la situation au centre-ville qu’ils déménagent. Des commerçants trouvent que l’itinérance est plus visible dans le quartier et certains ont subi des dommages.

On va avoir une plus grande superficie assise, une plus grande cuisine, ce qui va permettre de aux gens qui font la file à l'extérieur les fins de semaine d'avoir leur sur place sans trop attente, de pouvoir prendre des réservations aussi, parce que la demande est là et on va avoir plus de stationnements , explique Valérie Côté.

On va garder le même style vraiment rétro avec plus de choses encore, vu que c'est encore plus grand, avec le même horaire, les mêmes menus , affirme-t-elle en ajoutant que des nouveautés sont à venir.

Le déménagement de la Binerie Chik est prévu en septembre.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin