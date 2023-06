Il y a plein de données [...] qui démontrent que des villes comme Toronto et Vancouver, bien que les salaires soient plus forts, la classe moyenne n’arrive pas à se loger dans ces villes , a déclaré la mairesse Plante, mardi matin, en point de presse.

La veille, le premier ministre du Québec, François Legault, disait pourtant souhaiter qu’on rejoigne l’Ontario . Je ne veux pas que le Québec reste pauvre pour qu'on garde le prix des maisons plus bas qu'à Toronto ou à Vancouver , a-t-il affirmé.

C’est loin d’être le souhait de Mme Plante, qui assure au contraire que Vancouver fait partie des cancres à l’échelle mondiale entre la capacité à se loger et les salaires qui sont élevés .

Je veux pas que Montréal soit juste pour les riches, comme Toronto et Vancouver.

« Oui, on veut des gens qui ont un meilleur salaire, mais ce n’est pas vrai que c’est ce qui fait qu’on peut se loger si on n'a pas une vision claire, des stratégies et des efforts pour garder l'abordabilité. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Montréal veut un registre provincial des loyers

Au Québec, les loyers des logements offerts en location sur Kijiji dans les grandes villes de la province ont augmenté en moyenne de 13,7 % entre les printemps de 2022 et de 2023, la plus forte hausse des quatre dernières années , selon le plus récent rapport du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), rendu public mardi.

L'écart se creuse et la crise de l'abordabilité et la crise du logement augmentent de façon substantielle en ce moment , a réagi la mairesse Plante face à ces chiffres mardi.

Cette hausse fait d’ailleurs craindre le pire à Montréal avec l’arrivée imminente du 1er juillet. De nombreux locataires doivent déménager, mais n’ont toujours pas réussi à trouver un nouveau logement abordable. En 2022, 386 ménages ont fait une demande d'assistance en ce sens – cette année, ce nombre était déjà à 300, et ce, deux semaines avant le jour fatidique.

Face à cette situation, la Ville de Montréal et plusieurs organismes, dont le RCLALQ , demandent à la Coalition avenir Québec (CAQ) d’établir un registre provincial des loyers. Une mesure s’impose : un registre des loyers public, universel et accessible gratuitement révélant les loyers de tous les logements locatifs au Québec , écrit le RCLALQ dans son rapport.

À moins de vouloir tromper les locataires, il n’y a aucune raison de cacher les loyers du parc locatif québécois. C’est ce qui permettrait aux locataires, selon l’organisme, de vérifier si le loyer du précédent locataire a été abusivement augmenté .

Je pense qu’on a la démonstration qu’un registre à l’échelle du Québec est nécessaire , a d’ailleurs déclaré le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l’habitation et de la stratégie immobilière, Benoit Dorais, aux côtés de la mairesse mardi.

« On doit avoir un registre, c’est une des grandes solutions, outre le fait qu’il faut continuer de construire énormément d'habitations de toutes sortes, une grande diversité, y compris en social et en abordable. » — Une citation de Benoit Dorais, responsable de l’habitation et de la stratégie immobilière, Ville de Montréal

Outre l’approche du 1er juillet, la discussion entourant les loyers au Québec a repris de plus belle lors du dépôt du projet de loi 31 par la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau. Celui-ci a notamment été fortement critiqué en raison d’une disposition permettant aux propriétaires de refuser une cession de bail.