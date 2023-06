À 79 ans, Maurice Blanchette restaure l’église de Sainte-Geneviève

Le passionné du patrimoine ouvre la porte de son garage transformé en atelier. Au centre, la structure de la grande fenêtre de l’église de Sainte-Geneviève est à l’horizontale, posée sur six tréteaux. Le travail est presque terminé. Il ne lui reste plus qu’à sabler pour amincir, peinturer et remettre les vitres .

L’homme de 79 ans de Sainte-Anne, municipalité de 3000 habitants, est un enseignant et comptable à la retraite. Pour lui, travailler le bois est une passion.

Lorsque la grande fenêtre est arrivée dans son atelier il y a quelques mois, toute la structure en bois était à remplacer. Maurice Blanchette a assemblé les morceaux de chêne du pays , puis les a doublés pour atteindre la bonne épaisseur.

L'église de Sainte-Geneviève, le 7 juin 2023. La grande fenêtre et la rosace sont en rénovation. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

L’artisan avoue que la restauration n’a pas été simple. Malheureusement, on a brisé deux fenêtres en essayant d'enlever le mastic , raconte-t-il.

Après quelques recherches, Maurice Blanchette a finalement trouvé les pièces de remplacement. Ça revient à la mode pour les maisons haut de gamme.

Le retraité modeste admet qu’il travaille plutôt lentement. À mon âge, c'est pas des journées de 8 heures, c'est plutôt 4 ou 5 heures , confie-t-il.

L'ensemble des travaux a nécessité entre 40 et 50 heures de travail, d'après lui.

« Rester là, à ne rien faire, attendre la mort, c'est pas mon hobby. » — Une citation de Maurice Blanchette

Pour ce qui est de la rosace de l’église, Maurice Blanchette a déjà fini de la restaurer. Elle sera replacée en haut du clocher dans quelques jours.

L’homme confie faire ce travail de bon cœur. Je ne charge pas grand-chose , ajoute-t-il.

Il n’en est pas à ses premières restaurations. Les fenêtres de l’église de Sainte-Anne ou encore les colonnes du presbytère de Sainte-Geneviève sont autant d’éléments du patrimoine restaurés par Maurice Blanchette.

Une attraction touristique

L’historien et gestionnaire de l’église Sainte-Geneviève, Robert Freynet a hâte que l’édifice soit de nouveau pimpant .

On va dire à Maurice "Dépêche-toi, il y a du monde qui s'en vient!" ironise-t-il.

Robert Freynet devant l'église de Sainte-Geneviève. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Un groupe de touristes, une cinquantaine venus du Québec ou encore des mariages sont déjà prévus en juillet, indique Robert Freynet.