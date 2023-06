Le meurtre du président d’un temple ébranle la communauté sikhe

Hardeep Singh Nijjar a été assassiné dimanche soir dans sa voiture, qui était arrêtée dans le stationnement du temple. Selon des représentants du temple, l’homme de 45 ans avait été menacé par le passé en raison de son soutien pour la création d’un état sikh indépendant en Inde nommé Khalistan, qui comprendrait notamment le Pendjab, une région à majorité sikhe.

Hardeep Singh Nijjar était considéré comme un terroriste par la National Investigation Agency (NIA) , une agence du gouvernement indien qui se consacre à la lutte contre le terrorisme.

L’ambiance de la rencontre était tendue.

Plusieurs personnes ont affirmé qu’elles ont été trop ébranlées pour se rendre au travail ce jour-là, et qu’elles se sentaient, de plus, trahies que l’assassinat ait eu lieu si proche d'un lieu de culte.

Des personnes qui participent à la rencontre pour discuter du meurtre de Hardeep Singh Nijjar Photo : Radio-Canada / Tanya Fletcher

Hardeep Singh Nijjar était une personne chaleureuse, et il était un dirigeant compétent , a déclaré Prabhsharanbir Singh, un professeur en langues modernes à l'Université de la Vallée du Fraser qui assistait à la rencontre. Il soulevait des questions de droits de la personne, des questions qui touchent la communauté sikhe. [...] Il était digne de notre respect, et par respect, je suis là ce soir.

Prabhsharanbir Singh croit que le gouvernement canadien et les services policiers auraient pu faire davantage pour protéger Hardeep Singh Nijjar. L'État et les forces de sécurité doivent être plus proactifs , a-t-il dit. Notre communauté se sent trahie.

Hardeep Singh Nijjar, la deuxième personne à partir de la droite, dans une photo de 2019 Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le président de la World Sikh Organization, Tejinder Singh Sidhu, appelle le Service canadien du renseignement de sécurité à enquêter sur l'assassinat.

CBC /Radio-Canada a demandé un commentaire auprès du Service canadien du renseignement de sécurité et du consul général de l’Inde au sujet de la mort de Hardeep Singh Nijjar.

Avec les informations de Tanya Fletcher