Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne comptabilise pas le nombre d’aînés en attente de réévaluation de soins, et n'a pas de données sur les délais moyens. Dans l'intervalle, plusieurs résidences privées pour aînés (RPA) offrent les soins sans être payées, une charge supplémentaire selon ces entreprises déjà à bout de souffle.

C’est l’heure du repas à la résidence pour personnes aînées Les Quartiers "A" sur les berges du Saint-Laurent, dans le village de L’Islet. Pierrette Bélanger, 80 ans, est attablée et une préposée la nourrit à la cuillère.

L’aide à l'alimentation est un soin que le gouvernement peut défrayer, par l’entremise d’un Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS). Dans le cas de madame Bélanger, le RPA ne verra toutefois pas un sou d’ici à ce que l’état de la femme soit évalué par une équipe du CLSC .

C’est une situation qui se répète dans des RPA partout au Québec, et qui est devenue un enjeu majeur , selon le directeur des relations gouvernementales du Regroupement des résidences pour personnes aînées, Hans Brouillette.

Exemples de tarifs de soins, Les Quartiers "A" : Aide à l'alimentation : 1 189 $/mois

Soins d'incontinence (changement de culotte, assistance aux toilettes) 6x/jour: 1 073 $/mois

Aide aux déplacements (repas/activités): 15 $/jour

Un devoir d’offrir les soins

Depuis quelques semaines la condition de Pierrette Bélanger, atteinte de la maladie d’Alzheimer, s’est détériorée, explique sa fille Linda Caron. Elle ne peut plus se nourrir seule et elle a besoin d'être accompagnée par deux préposés pour certains soins.

Tant qu'il n'y aura pas eu l'évaluation, puis que le besoin ne sera pas reconnu, on fait du bénévolat, dans le fond , se désole la directrice et copropriétaire de la résidence, Sonia Morin.

Je parle à des [propriétaires d'autres RPA ], où il y en a que ça prend cinq, six, sept, même huit mois avant [que les résidents soient] évalués , témoigne-t-elle.

« Tu peux pas supporter ça financièrement aussi longtemps que ça! Huit mois sans être payé, puis donner des services — c’est nous comme employeur qui le supporte, parce qu’il faut la payer cette [employée]-là. » — Une citation de Sonia Morin, directrice et copropriétaire, Les Quartiers "A".

Madame Morin, qui est infirmière de formation et qui a travaillé comme gestionnaire dans le réseau public pendant 18 ans avant d’acheter la résidence avec son conjoint, affirme que les RPA se doivent de débuter les soins aux résidents dès qu’ils en ont besoin, qu’ils soient évalués ou pas.

Sonia Morin constate des délais de deux, voire trois mois pour faire réévaluer les besoins de soins des résidents dans sa RPA par des équipes du CLSC. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Ce sont des êtres humains. Leur état peut changer comme ça , explique-t-elle en claquant des doigts.

Elle considère avoir une bonne collaboration avec les équipes du CLSC qui dessert sa région, mais elle constate que les évaluations peuvent prendre deux, voire trois mois.

« Je comprends que ça prend une évaluation clinique, mais quand le besoin est là, il faut qu'il soit reconnu à la base. » — Une citation de Sonia Morin, directrice, résidence pour aînés, Les Quartiers "A"

Payé seulement après évaluation

Le CISSS de Chaudière-Appalaches affirme que la RPA peut seulement débuter sa facturation à la suite de l'évaluation d’une équipe du CLSC .

[Le CISSS ] doit composer avec ses limites en termes de capacité de traitement de dossiers d’usagers qui sont en attente de service , explique la porte-parole Mireille Gaudreau, en ajoutant que les usagers les plus vulnérables, qui ont de plus grands besoins, sont priorisés.

C’est dans ce contexte délicat que tous les efforts sont déployés pour que les évaluations soient réalisées dans les plus courts délais.

Les allocations destinées au maintien à domicile servent à payer la portion des soins et services qui sont requis par un usager à la suite d’une évaluation clinique réalisée par des employées du CISSS ou du CIUSSS. Les aînés vivant en RPA sont considérés comme vivant à domicile. Voici les soins et services pour lesquels des allocations peuvent être offertes : Les soins d’assistance personnelle (activités de la vie quotidienne : aide pour s’alimenter, s’habiller, se laver, prendre ses médicaments, accompagnement à la marche, surveillance si requise pour la réalisation d’activités, etc.);

L’administration et la distribution de médicaments;

L’encadrement requis en lien avec des troubles cognitifs.

Si le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite que ces évaluations soient réalisées le plus rapidement possible , il n'a toutefois pas de données précises sur les délais moyens.

Plus de 20 000 personnes en attente

Selon le tableau de bord du MSSS, qui rend publique la performance du réseau de santé  (Nouvelle fenêtre) , le ministère considère qu’en date du 31 mars 2023, 20 562 aînés ou personnes vulnérables vivant à leur domicile étaient en attente d’une première évaluation des équipes.

Ce nombre représente 55 % de plus qu'à la même date en 2020. Les personnes en attente de réévaluation de leurs besoins, comme madame Bélanger, ne font pas partie de ce nombre.

Ces personnes ne sont pas comptabilisées, car ces dernières [ne sont] pas considérées comme étant en attente, puisqu'elles sont déjà prises en charge par un ou des intervenant(s) en réponse à leurs besoins , explique la porte-parole Marie-Claude Lacasse.

A la résidence Les Quartiers "A", 29 des 41 résidents ont besoin de soins quotidiens payés par le réseau de la santé. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Comité consultatif

Le MSSS affirme qu’un comité de travail incluant des associations représentatives des RPA , des exploitants de RPA ainsi que différents acteurs des CISSS et CIUSSS est en place. Dans son dernier budget, le gouvernement caquiste octroie une somme de 200 millions de dollars sur cinq ans en allocations aux RPA pour payer des soins de soutien à domicile.

L’enjeu en lien avec les délais d’évaluation des soins de résidents fait partie des demandes du Regroupement québécois des résidences pour aînés dans le cadre de ce comité. Il souhaite que les délais d'évaluation soient diminués, et que le paiement des soins, une fois reconnus comme nécessaires par l'équipe du CLSC, soit remboursé rétroactivement.

Un transfert en CHSLD

Après le passage de Radio-Canada à la résidence Les Quartiers "A", Mme Bélanger a été évaluée par une équipe du CLSC sans savoir qu'elle faisait l'objet d'un reportage. Il a été déterminé que les soins dont elle avait besoin étaient trop lourds pour la RPA et que son état nécessitait un transfert en CHSLD .

Si pour 2022-2023 le délai moyen était de 114 jours pour un transfert dans un tel établissement dans le CISSS de Chaudière-Appalaches, une place a été allouée à Mme Bélanger en moins de deux semaines.

Dans la MRC de L'Islet, un peu plus de 30 % de la population a plus de 65 ans. Selon Sonia Morin, c’est le reflet de ce que vivra la province d’ici 2035. Aux Quartiers "A", 29 des 41 résidents ont besoin de soins quotidiens payés par le CISSS .