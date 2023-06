La violence conjugale est un phénomène extrêmement complexe qui est malheureusement encore beaucoup trop présent dans notre société , lance le directeur général du SPVG , Simon Fournier lors d’une conférence de presse mardi.

Le plan intitulé : Ensemble, au meilleur de nous-mêmes prévoit de travailler étroitement avec des organismes communautaires impliqués dans la lutte contre la violence conjugale.

Chacun de ces organismes a été choisi pour différentes raisons, dont leurs offres de service et leurs clientèles, afin de considérer l’ensemble des besoins de communautés issues de la diversité ethnique, sexuelle et sociale , peut-on lire dans le communiqué du SPVG .

« Parler de violence conjugale auprès des communautés LGBTQ, auprès des communautés autochtones et auprès des femmes immigrantes, ce n’est pas la même chose […]. » — Une citation de Nicolas Côté, coordonnateur de projet en violence conjugale, Division recherche, développement et stratégie organisationnelle.

Avec ce plan qui comprend 12 axes, le SPVG propose une approche qui se veut centrée sur les personnes victimes de violence lors de ses réflexions et de ses interventions. Dans cette optique, la police veut améliorer les pratiques policières en matière de violence conjugale.

Selon le lieutenant à la gendarmerie, Éric Simard, ce plan vient faire suite avec les autres déjà mis en place par le SPVG depuis quelques années, tels que l'Équipe d’intervention et de soutien en violence conjugale (EISVC) qui intervient auprès des victimes et des auteurs de cette violence dès les premiers signalements.

[Les policiers] vont essayer de faire du bon travail auprès de la victime, parce que c’est le centre de nos préoccupations. Et, aussi, on va faire du référencement pour les auteurs [de violence conjugale] , dit-il.

Hausse du nombre de plaintes

En 2022, le SPVG a vu un nombre record de dossiers en lien avec la violence conjugale sur quatre ans. En effet, entre 2018 et 2022, la moyenne de dossiers traités dans ce contexte est de 1188, alors que ce nombre atteint 1485 en 2022.

Le directeur général du Service de police de Gatineau, Simon Fournier, espère que le nombre croissant de plaintes en matière de violence conjugale est synonyme à une diminution du chiffre noir. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Nous espérons que le nombre croissant de plaintes indique que de plus en plus de victimes osent briser le silence afin de se sortir du cycle infernal de la violence, et donc cette augmentation des dénonciations est synonyme d’une diminution du chiffre noir de cette forme de violence , estime le directeur du SPVG .

En moyenne, 569 dossiers par année ont mené à un dépôt d’accusation auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le plan d’action sera mis sur pied pendant une période de quatre ans, soit de 2023 à 2026. Il pourrait être perfectionner, prévient le SPVG . Il vise à revoir et à réévaluer les pratiques du SPVG , fait-on valoir.