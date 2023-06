Le Mois de l’eau plus pertinent que jamais

L’ambassadeur du mois de l’eau, Sylvain Gaudreault, croit que le contexte actuel rappelle l’importance de cette ressource.

C’est peut être l’occasion d’en parler parce que c’est plus sec. Cela démontre à quel point la ressource est importante, il faut la préserver , a-t-il dit en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

L’ancien politicien rappelle que le Québec est très chanceux. La province détient 3 % des réserves d’eau douce de la planète.

Ce n’est pas parce qu’elle est abondante qu’il ne faut pas la protéger , ajoute-t-il.

Selon lui, le mois de juin est la parfaite occasion pour se sensibiliser sur l’eau.

C’est le mois où les gens ouvrent les chalets, vont au camping, s'installent près de l'eau, installent la piscine. C’est le moment de parler de la protection de cette ressource , souligne-t-il.

Sylvain Gaudreault est d’avis que la valeur de l’eau continuera d’augmenter.

Elle sera de plus en plus rare, elle sera de plus en plus précieuse. Elle est recherchée partout à travers le monde. Il y a des conflits entre pays ou nations qui s'expliquent par la quête de l’eau , affirme-t-il. citant en exemple le conflit israélo-palestinien.

À Saguenay, le lac Kénogami fournit l’eau potable à 70 % de la population. M. Gaudreault rappelle, ainsi, l’importance de protéger les cours d’eau qui y sont rattachés.

Les différents paliers de gouvernement pourraient être plus sévères, selon lui, quant à la gestion de l’eau.

Il faut que les redevances soient haussées de façon importante. Je pense qu’il y a un pas dans la bonne direction qui est fait par le gouvernement du Québec à cet égard, mais il faut aller plus loin. Il faut aussi avoir des données, savoir combien les entreprises collectent en termes de quantité , croit l’ambassadeur du Mois de l’eau.

M. Gaudreault rappelle que l’eau est une ressource publique et que l’information qui y est rattachée doit l’être aussi.

L’ancien député péquiste ne se cache pas de sa fierté d’avoir fait adopter le Mois de l’eau en 2017 à l’intérieur de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques.

Aujourd’hui, on s’aperçoit que c’est pratique courante. Les gens célèbrent le mois de l’eau et en profitent pour sensibiliser , conclut-il.

Plusieurs activités

Pendant tout le mois de juin, on retrouve des présentoirs de livres sur la thématique de l’eau dans les 50 bibliothèques publiques de la région. Des nettoyages collectifs de berges ont aussi eu lieu dans les dernières semaines. Un bar des sciences consacré aux eaux souterraines est présenté mardi soir par une équipe de recherche de l’UQAC au Bar à Piton.